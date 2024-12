La Pirossigeno Cosenza di coach Leo Tuoto subisce una sconfitta amara nella decima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, cadendo per 2-1 sul campo dell’Ecocity Genzano. I rossoblù, autori di una prestazione gagliarda e coraggiosa, si vedono beffare a soli 15 secondi dalla fine, rimanendo così all’ultimo posto in classifica.

La cronaca del match

L’incontro si è disputato al PalaCesaroni, di Genzano di Roma, davanti a circa 250 spettatori, con i padroni di casa decisi a far valere il fattore campo. L’Ecocity Genzano parte forte e, dopo un palo colpito da Micheletto al 4’, trova il gol del vantaggio con lo stesso numero 77.

La reazione del Cosenza è immediata: Cabeça si mette in evidenza con un’azione personale che chiama Mammarella a un doppio intervento decisivo. I rossoblù sono sfortunati: al 13’ Cabeça colpisce l’incrocio dei pali, seguito da Mateus che centra il legno poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Cosenza entra in campo con determinazione e trova il meritato pareggio al 5’. Mammarella si supera sul tiro di Bavaresco, ma nulla può sul tap-in vincente di Felipinho, che sigla così il suo primo gol in campionato.

L’Ecocity reagisce e aumenta la pressione, trovando però un super Lo Conte tra i pali. Il portiere rossoblù è protagonista su un potente destro di Fantecele e sul bolide di De Oliveira, che devia sulla traversa.

Quando il pareggio sembrava ormai scritto, la beffa si materializza a soli 15 secondi dal termine: Micheletto, ancora lui, firma la rete decisiva che regala i tre punti alla squadra di Marìn.

Il tabellino

ECOCITY GENZANO-PIROSSIGENO COSENZA 2-1



GENZANO: Mammarella, Ricardinho, De Oliveira, Taborda, Micheletto. Di Ponto, Romano, Lara, Bissoni, Siddi, Pedrinho, Fantecele. All. Marìn

COSENZA: Lo Conte, Bavaresco, Mateus, Jefferson, Cabeça. Del Ferraro, Adornato, Gabriel, Guga, Paciola, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

ARBITRI: Emilio Romano di Nola e Matteo Ottaviani di Trieste. CRONO: Luca Paverani di Roma 2

MARCATORI: 05'10" pt e 19'45" st Micheletto (G), 05'20" st Felipinho (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaCesaroni di Genzano di fronte a 250 spettatori circa. Ammoniti: 02'33" pt Bavaresco (C), 03'58" pt Cabeça (C), 03'58" pt Taborda (G), 00'34" st Mateus (C), 15'34" st Bissoni (G)