È sempre uno stadio Ciro Vigorito particolare, quando fa da teatro alla sfida fra Benevento e Crotone; dopo tanti confronti, quello di questa sera è valevole per la 31esima giornata del Gruppo C di Serie C. Entrambe sono in piena lotta per agguantare play off in buona posizione, ma arrivano a quest’incontro in una situazione diametralmente opposta. Le streghe hanno appena richiamato in panchina Gaetano Auteri, subito a chiamato ad interrompere il lungo digiuno di vittorie che sta durando da oltre due mesi. Gli ospiti, invece, stanno vivendo un momento positivo come testimoniano i tre successi ottenuti nelle ultime cinque uscite, Longo che aveva deciso di fidarsi di D’Alterio in porta e di Stronati al posto di Vinicius perde capitan Gomez che ha accusato un problema durante il riscaldamento, al suo posto giocherà Ricci, facendo sfumare il possibile 4 2 4.

Primo Tempo

È il Benevento, dopo due minuti, a cercare e non trovare la prima occasione con Oukhadda che crossa dalla destra per Perlingeri che prova ad allungare la gamba ma non ci arriva. Mentre la prima vera opportunità è per gli squali al 7’ con un gran sinistro da fuori di capitan Vitale (con fuori Gomez) deviato in angolo da Nunziante. Sul corner successivo allontana la minaccia la difesa di casa. Più clamorosa la palla a Groppelli al 18’ al volo, nel cuore dell’area di rigore, con la conclusione che va sull’esterno della rete. La risposta dei padroni di casa è tre minuti più tardi con il sinistro di Lamesta in area di rigore, da posizione defilata, proprio con Groppelli che fa muro. Dalla mezz’ora la prima frazione si fa meno tattica, prima è Perlingeri a botta sicura in area, a non sfruttare una sorta di rigore in movimento, perché Cargnelutti si immola e respinge col corpo in angolo. Sul corner seguente il sinistro di Lamesta è fuori misura. Poi arriva al 40’ il vantaggio ospite: gran palla di Stronati per l’inserimento alle spalle della retroguardia di casa di Ricci che batte Nunziante per il classico gol dell’ex. Il Benevento accusa il colpo senza riuscire a reagire fino al doppio fischio di fine tempo.

Secondo Tempo

Al via la seconda frazione di gioco, la prima possibilità è del Crotone col sinistro da fuori di Vitale, con la palla al lato. Auteri inserisce Lanini per Perlingeri ma la prima occasione inistro da fuori di Acampora, D’Alterio respinge e sulla ribattuta Lanini manda alto. Longo fa entrare Schirò e Vinicius per Gallo e Stronati per dare gamba in mediana. Poi un’altra serie di cambi che spezzano ancora di più i ritmi non altissimi. Lanini in area, ancora Groppelli a respingere col corpo e salvare il vantaggio che però capitola 7 minuti più tardi per la marcatura di Acampora. La gara cala di tono ma all’82’ Starita, in sospetta posizione di fuorigioco, si ritrova a tu per tu con D’Alterio che in uscita bassa riesce a togliergli la palla dai piedi. La gara finisce in pari anche dopo i 4 minuti di recupero.

Benevento 1 Crotone 1; reti: Ricci (KR) al 40’; Acampora (BN) al 77’

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante; Oukhadda, Capellini, Tosca, Acampora (dal 78’ Borello); Talia, Prisco (dal 64’ Starita), Simonetti; Lamesta (dal 64’ Viviani) , Perlingieri (dal 55’ Lanini), Manconi. Allenatore: Gaetano Auteri.

CROTONE (4-2-3-1): Sassi; Cargnelutti, Armini, Groppelli (Rispoli dal 78’), Guerini; Gallo (dal 64’ Vinicius), Stronati (dal 64’ Schirò); Silva (dal 71’ Oviszach), Vitale, Ricci; Murano (dal 71’ Tumminello). Allenatore: Emilio Longo.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico; ammoniti: Acampora (BN) al 13’; Capellini (BN) e Armini (KR) al 23’; Simonetti (BN) al 27’; Stronati (KR) al 62’