Settima giornata del campionato di Lega Pro che se vede Padova e Pescara comandare, rispettivamente, girone A e girone B della categoria, trova invece quello meridionale in balia dell’equilibrio. Il Monopoli cade infatti a Catania consentendo a Benevento e Picerno di superarlo al comando: mister Toscano conferma la solidità difensiva (la migliore tra i tre gironi) e prosegue con i passi in avanti della sua squadra che pazienta nel primo tempo, rispetto all’atteggiamento rimesso dei pugliesi, costruisce il bel goal di Gabriel Lunetta ad inizio seconda frazione e completa la buonissima prestazione con una gara aperta che vede protagonista sia il proprio portiere Adamonis (salvato anche da un legno colpito da Bruschi), ritrovando Inglese che, se starà bene, ovviamente è capace di fare la differenza in questa categoria dall’alto dei quasi 40 goal in serie A.

Il Taranto prova a dare segnali di ripresa impattando il Sorrento in un 2 a 2 pirotecnico, la Casertana imbriglia a reti bianche il Cerignola ed il Giugliano sciupa l’occasione interna contro l’Altamura facendosi rimontare in casa grazie ad una doppietta di Leonetti che, in extremis, vince 3 a 2 dopo che la squadra di Bertotto sembrava essere in grado di vincerla nonostante l’uomo in meno per un tempo intero. Il Trapani di Totò Aronica prosegue nel matare avversari con una tripletta del sempre più protagonista Lescano con cui regola la Turris per un altro secco 4 a 0: «Era quello che dovevamo fare – ha evidenziato l’allenatore oramai confermato preso dalla Primavera per sostituire Torrisi – dovevamo continuare il trend con questa vittoria in casa e chiudere il ciclo del primo turno infrasettimanale»; sono infatti 7 i punti conquistati dai siciliani nelle tre gare in 8 giorni.

L’altra tripletta personale, che porta però un solo punto, è arrivata da Potenza dove Guido Gomez deve vedersi affiancare in un’altra prova maiuscola del suo portiere Sala, per non vedere il suo Crotone completamente ribaltato in Basilicata. Di fronte a questo 3 a 3, primo pari stagionale per i pitagorici, mister Longo mostra fastidio rispetto alle domande della stampa che evidenziano la pericolosità della classifica che oggettivamente crea più di qualche grattacapo, a partire da come si affronterà la prossima sfida allo Scida dove sbarcherà un rinfrancato Avellino.

Mister Biancolino, anche lui imprestato dalla Primavera, ha portato i primi tre punti contro il Foggia che presentava in corsa Eziolino Capuano che ha sostituito l’esonerato Brambilla. La gara per oltre un’ora è stata a senso unico, quello imposto da bomber Patierno al rientro tra i titolari, che ha siglato la doppietta decisiva con i pugliesi paradossalmente rientrati in partita solo dall’inferiorità numerica. Ma oggettivamente, i tre punti conquistati nonostante la rete al 90’ con cui ha accorciato il Foggia, sono apparsi diamantini.

E se la Cavese dimostra di saper e voler ambire a diventare una delle rivelazioni del torneo conquistando tre dei nove, tondi, punti in classifica contro il pur buon Latina; è stato il lunedì di verdetti ieri: prima grazie al Messina, che gioca alla pari a Picerno per più di un’ora, ma crollando nel finale di fronte a Maiorino e compagni, permette ai lucani di dimostrare quanto questa squadra stia studiando da grande vincendo addirittura due a zero una gara essenzialmente equilibrata; poi è vecchia volpe stregata Auteri a travolgere con quattro goal la Vecchia Signora under23 a cui non serve il vantaggio di Palumbo che aveva aperto le marcature nel primo tempo su un errore di Nunziante, i padroni di casa diventano padroni della classifica con i goal di Manconi, Simonetti e Lamesta, e nella ripresa ancora Simonetti ha completato la festa con la doppietta personale. Sia il Benevento che il Picerno sfoggiano insomma prove di solidità ed autorevolezza tattica, fisica e mentale.

I risultati della settima giornata

Taranto-Sorrento 2-2

Audace Cerignola-Casertana 0-0

Cavese-Latina 1-0

Trapani-Turris 4-0

Avellino-Foggia 2-1

Catania-Monopoli 1-0

Giugliano-Team Altamura 2-3

Potenza-Crotone 3-3

AZ Picerno-Messina 2-0

Benevento-Juventus Next Gen 4-1

La classifica

Benevento 15

AZ Picerno 15

Monopoli 13

Trapani 12

Cerignola 12

Catania 12

Sorrento 12

Giugliano 11

Potenza 11

Cavese 9

Casertana 8

Crotone 7

Latina 7

Avellino 7

Altamura 7

Messina 6

Juventus N.G. 6

Turris 6

Foggia 5

Taranto 3

Prossimo turno

Foggia-Taranto (venerdì ore 20.30)

Juventus Next Gen-Potenza (sabato ore 15.00)

AZ Picerno-Cavese (sabato ore 17.30)

Team Altamura-Monopoli (sabato ore 17.30)

Latina - Giugliano (domenica ore 12.30)

Casertana-Catania (domenica ore 15.00)

Messina-Benevento (domenica ore 15.00)

Sorrento - Trapani (domenica ore 15.00)

Turris-Audace Cerignola (domenica ore 17.30)

Crotone-Avellino (lunedì ore 20.30)