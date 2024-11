Ménez, Canotto, Rivas e Strelec si giocano la titolarità in attacco. Nei giallorossi di Agostinelli un'assenza e un recupero in difesa

A caccia del tris. La Reggina di Pippo Inzaghi fa rotta su Benevento, dove il mister amaranto vinse e dominò la Serie B un paio di stagioni fa. Al Vigorito, però, adesso si presenterà da avversario, allenatore di una formazione che vuole centrare la terza vittoria consecutiva e rafforzare le proprie velleità di playoff.

I successi contro Perugia e Venezia hanno rasserenato l’ambiente, caricato da Inzaghi, che ha però spiegato di non ritenere assolutamente facile la partita contro i sanniti, nonostante il loro ultimo posto in classifica. Un attitudine giusta, anche in virtù della gara d’andata, i cui Glik e compagni furono capaci di rimontare l’iniziale 2-0 amaranto. Arbitra Ghersini di Genova, gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Qui Benevento

Agostinelli, all'esordio in giallorosso, non avrà a disposizione Letizia, mentre ritrova Kamil Glik. Davanti a Paleari difesa a tre composta da Veseli, Glik e Tosca. Tello e Ciano giocheranno alle spalle di Stefano Pettinari.

Probabile formazione (3-4-2-1): Paleari; Veseli, Glik, Tosca; Foulon, Viviani, Karic, Improta; Tello, Ciano; Pettinari. Allenatore: Agostinelli.

A Benevento rientreranno fra i titolari Hernani e Majer, mentre non ci sarà ancora il recupero di Gagliolo, Ricci, Galabinov e Obi. Il dubbio principale è legato al reparto offensivo: Ménez, Canotto, Strelec e Rivas si giocano due maglie, con l'ex Spezia e Ménez favoriti. Loiacono verso la conferma.

Probabile formazione (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Menez, Strelec. Allenatore: Inzaghi.