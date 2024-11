Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, intervenuto nel corso di “11 in Campo”, ha parlato anche del futuro del dg giallorosso Foresti: «È sul mercato». Non è mancata una considerazione sul ds del Cosenza Roberto Gemmi

Ieri sera è andata in scena la penultima puntata stagionale di “11 in Campo”, il format calcistico di LaC Tv. Maurizio Insardà, insieme ai suoi ospiti, ha fatto il bilancio della stagione di Serie B che sta volgendo al termine, dove il Cosenza ha conquistato una meritata e ampia salvezza, raggiungendo il nono posto, mentre il Catanzaro delle meraviglie, classificatosi in quinta posizione, é giunto fino alla semifinale play off dove però è uscito sconfitto nel doppio confronto con la Cremonese.

Nel corso della trasmissione, il giornalista della Gazzetta dello sport Nicola Binda ha sostenuto che il direttore generale dei giallorossi Diego Foresti è con certezza in partenza. La firma della Rosea ha affermato che venerdì scorso, quindi un giorno prima della semifinale play off, ci sia già stato l’incontro tra il dirigente, in scadenza di contratto il 30 giugno, e il presidente Floriano Noto e che le strade si siano già divise, senza «rinnovare il contratto in scadenza».

«Foresti è sul mercato e c’è l'ipotesi Cesena - ha affermato Binda -. Penso che il Catanzaro in questo momento deve fare una riflessione molto profonda, perché fondamentalmente a Catanzaro si è chiuso un cerchio, si è esaurito un percorso. È stato fatto il massimo e sono stati anni bellissimi che hanno portato il Catanzaro prima a dominare la Serie C e poi a vivere questo sogno dei play off di Serie B. Riprovarci sulla stessa strada sarebbe sbagliato - afferma Binda -. Il Catanzaro deve capire che si è chiuso un percorso magnifico e bisogna ripartire da zero cambiando staff manageriale, l'allenatore e più calciatori possibili. Perché di più è impossibile fare».

«Vivarini è sempre più vicino al Sassuolo - ha detto il giornalista- , il patron delle Aquile Noto però con certezza saprà come fare, anche perché lo stesso direttore sportivo Magalini è sul mercato perché anche per lui il contratto scade il 30 giugno».

Nel frattempo, sempre ieri, fonti interne alla società ci hanno comunicato che nessun incontro ufficiale è avvenuto. Noto, sempre per quanto appreso, non si sarebbe seduto al tavolo con nessuno dei tre per discutere del futuro contrattuale.

Lo stesso Binda ha anche parlato del Cosenza, in particolare del direttore sportivo Roberto Gemmi che, secondo il giornalista de La Gazzetta dello Sport «aveva la possibilità di cambiare squadra. Su di lui c'erano sia la Reggiana che lo Spezia. Però, la Reggiana, dopo l'addio di Goretti» ha preferito «la soluzione interna con Marcello Pizzimenti, mentre lo Spezia, ha sotto contratto Macìa».