Al via la corsa allo scudetto per la specialità Raffa 2019/2020 delle due squadre calabresi. Si parte sabato 12 ottobre, prima giornata della nuova stagione

Al via la corsa allo scudetto della Raffa 2019/2020, specialità dello sport delle bocce. La città di Rende (in serie A principale) e la Catanzarese (in serie A2) scaldano i motori per il massimo campionato che partirà ufficialmente sabato 12 ottobre (alle ore 14.30), quando è in programma la prima giornata della nuova stagione. La squadra del presidente Filippo Caliò, all’esordio assoluto nella seconda massima serie nazionale della Raffa e reduce dalla recente vittoria nella Coppa Catanzaro, domani scenderà in campo a Terzigno (Na) contro il club bocciofilo Aquino per la prima giornata di campionato 2019 – 2020. «L’entusiasmo è alle stelle ma dobbiamo rimanere concentrati per fare risultato all’esordio – ha dichiarato il presidente Caliò -. Il gruppo è coeso e bene amalgamato, possiamo toglierci delle soddisfazioni». Il primo turno completo della Serie A2 è composto da quattro gironi con otto squadre per ogni raggruppamento. L’Abd Catanzarese è inserita nel girone 3.

Nel girone 2 grande emozione per il debutto della Città di Rende, neo promossa nella serie A principale ma con un organico che può giocarsela con tutti. La squadra del presidente Salerno attende in casa, al bocciodromo comunale di Via Mosca (località Tocci) l’altra matricola del girone, la bocciofila Montesanto (di Potenza Picena, MC). Due i gironi di otto squadre ciascuno che si daranno battaglia per insidiare il titolo attualmente detenuto dell'Mp Filtri Caccialanza di Milano (ai nastri di partenza del girone 1). La squadra del presidente Daniele Salerno scalpita. Ancora qualche dettaglio da definire e naturalmente la scelta del sestetto titolare per l’esordio casalingo. Poi parola al campo, anzi alle corsie. «L’emozione è grande nel leggere il nome della squadra fra le sedici big della raffa nazionale. È la realizzazione di un sogno, ottenuta grazie al progetto del presidente Daniele Salerno, al quale va tutto il nostro ringraziamento per l'impegno e la passione che dedica alla nostra associazione», dichiara alla vigilia il tecnico Gianluca Cristiano, in perfetta sintonia con tutta la società. «Sarà un campionato pieno di insidie e con atleti di altissimo livello. Obiettivi? Noi cercheremo di sfruttare tutte le nostre potenzialità – commenta ancora -, e iniziare con il piede giusto sarebbe per noi importantissimo».

La rosa del Rende

La città di Rende potrà contare su un organico di spessore che trova nella commistione fra tecnica e qualità, giocatori d’esperienza (come quelli che lo sorso anno l’hanno portata a vincere il campionato di Serie A2) e giovani campioni dal talento già riconosciuto (come il campione italiano di tiro di precisione e del circuito Elite Juniores Gianfranco Bianco) la sua arma migliore. Questa la rosa: Francesco Parise (capitano), Carmine De Rose, Vincenzo De Rose, Giuseppe Mazzuca, Francesco Carbone, Simone Spadafora, Antonio Veloce, Gianfranco Bianco (U21), Enzo Toteda, Renato Oliva, Andrea Tagliente, Pierpaolo Tagliente. Per quanto riguarda lo staff tecnico, Cristiano sarà coadiuvato da Luigi Mandolito (vice allenatore) e Albino Mondera (dirigente accompagnatore e 2° vice allenatore).

Il campionato si svilupperà con incontri di andata e ritorno fino al 29 febbraio 2020, poi scatteranno play-off e play-out. Al termine della seconda fase avrà luogo la Final Four. Retrocederanno in Serie A2 sei società: le quattro squadre che, al termine del campionato, si classificheranno all’ultimo e al penultimo posto dei rispettivi gironi. Per decretare le altre due retrocessioni si effettuerà un turno di andata e ritorno di play-out, tra le terzultime e le quartultime classificate nei rispettivi gironi. Qualora fra la terzultima e la quartultima ci fossero più di tre punti di distacco al termine della Regular Season, retrocederà direttamente la società terzultima classificata.

La rosa della Catanzarese

Questa la rosa completa dei calabresi: ai riconfermati Giuseppe Buffa (capitano), Antonio Perricelli, Antonello Rotundo, Luigi Tundo, Nicola Scozzafava, Cosimo Fabiani, Attilio Bevilacqua – artefici la scorsa stagione della promozione in Serie A2 – si sono aggiunti in nuovi arrivati Vincenzo Valentino, Marco Piperis, Salvatore Zaffino, Salvatore De Giovanni, come sempre guidati al presidente e tecnico Filippo Caliò. Completano lo staff tecnico Franco Abramo (vice allenatore) e il già citato Cosimo Fabiani (Dirigente accompagnatore e giocatore).