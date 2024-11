Sotto gli occhi entusiastici di un grande pubblico si sono disputati dal 6 all’8 settembre i campionati italiani juniores 2019 della specialità Raffa, con l’organizzazione del Comitato regionale dell’Umbria e di quello provinciale di Perugia. La bocciofila Trevana (Trevi, Pg) ha così potuto applaudire i nuovi campioncini nazionali che per un intero weekend hanno dato prova delle loro abilità.

A trionfare anche un calabrese, il giovane atleta catanzarese Gianfranco Bianco dell’S.S. Sala (promesso sposo della città di Rende di serie A), che si è aggiudicato l’oro nella categoria tiro di precisione Under 18, superando Mattia Guarnaschelli (Caccialanza Milano). Gli è invece sfuggito il titolo individuale maschile per mano di Lorenzo Lucarelli (Lucrezia, PU).

Assegnati dieci titoli juniores

Dieci i titoli juniores assegnati: individuale Under 15 maschile/femminile, coppia Under 15 e Under 18 maschile, individuale Under 18 maschile/femminile e, per quanto riguarda i tiri di precisione, gli Under 15 e gli Under 18 maschili e femminili.

Nel corso della manifestazione sono stati premiati, inoltre, i primi classificati del Circuito Elite Under 18. Sul gradino più alto del podio è salito proprio Gianfranco Bianco (vincitore della classifica), seguito da Marco Principi (La Combattente), Alessio Frongia (Cagliari), Alex Incerti (Bentivoglio) e Pasquale Sequino (Cacciatori).

I campionati sono stati seguiti attentamente dai vertici nazionali, in primo luogo dal presidente federale Marco Giunio De Sanctis, il quale è stato prodigo di complimenti con i partecipanti e con i dirigenti umbri: «Rivolgo un grande encomio ai piccoli campioni e alle loro famiglie – ha detto De Sanctis -, ma senza trascurare la società ospitante e tutti i dirigenti umbri, che si sono profusi per la riuscita di questo evento straordinario».