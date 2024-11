Con la gara anteprima di oggi pomeriggio è ufficialmente partita la cinque giorni del Gran Premio Montalto Uffugo. Il centro cosentino fino a domenica 14 luglio ospiterà infatti una delle manifestazioni nazionali più attesi del panorama boccistico nazionale per quanto riguarda la specialità della Raffa.

La gara nazionale, per coppie, è organizzata dall’Asd Bocciofila Città di Montalto, in collaborazione con la Bocciofila Santa Rita e patrocinata dal comune di Montalto Uffugo.à-di-montalto

Nella starting list ben 128 formazioni, composte da bocciofili di alto profilo nazionale e internazionale, provenienti da tutta Italia, di categoria A1, A, B e C.

Il programma della manifestazione:

Mercoledi 10 Luglio, ore 18, Qualifica gara anteprima, Categoria C;

Giovedì 11 Luglio, ore 18, Qualifica gara anteprima, Categoria C;

Venerdì 12 Luglio, ore 17, Gara provinciale Lui & Lei;

Sabato 13 Luglio, ore 9, Qualificazione gara Categoria C; ore 17, Anteprima ad invito Categoria A;

Domenica 14 Luglio, ore 9, Qualificazione Gara Categorie A1, A e B;

ore 15, Fasi finali;

ore 20, Finale.