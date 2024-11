I rossoblù si aggiudicano la vittoria nella Raffa con la finale di ritorno in casa con la Città di Cosenza per 3-1

La Città di Crotone è campione regionale nella prima categoria di Raffa, una disciplina dello sport delle bocce. Rispetto al volo e alla petanque (le altre due specialità nello sport delle bocce) è quella più diffusa in Calabria per numero di bocciofili tesserati e società.

Il match

Nel match di ritorno della finale regionale del campionato di Prima categoria (Girone 6 nazionale, Promozione), alla Città di Crotone del tecnico e presidente Claudio Molè è bastato vincere il primo turno per 3-1 per aggiudicarsi la doppia sfida con la Città di Cosenza, in virtù del 6-2 conquistato in terra bruzia al turno di andata. Il fattore campo e il pubblico amico hanno fatto il resto.

Per i rossoblù crotonesi, dopo che gli ospiti avevano conquistato il set di terna con Giannotta, Toteda e Domenico Granata, mettono il sigillo sulla gara le vittorie di set di Leonardo Messina e di capitan Giovanni Piscitelli (2) negli individuali.

Messina: «Vittoria meritata»

«E’ una grandissima soddisfazione, una vittoria meritata – dichiara il direttore sportivo Luigi Messina -. Nonostante la grossa ipoteca messa a Cosenza all’andata, sapevamo che i nostri avversari avrebbero avuto tutti i mezzi per poter ribaltare il risultato e rientrare in partita – continua Messina, già tecnico della squadra ai tempi della vittoria del titolo italiano di Categoria B nel 2012 –, ma noi siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione».

Nella semifinale interregionale la Città di Crotone dovrà vedersela con la vincente del girone campano-lucano, la Bocce Libertas Sant’Antonio di Scafati (Sa). Gara di andata in casa sabato 7 marzo, ritorno in Campania il 21 marzo.

Tabellino finale di ritorno

Il risultato finale della gara di ritorno tra la Città di Crotone e la Città di Cosenza finisce con un 3 a 1. Ecco la formazione: Messina-Cafarda-Raffaele vs Giannotta-Toteda-Granata D. 7-8, Messina vs Granata D. 8-2, Piscitelli vs Granata A. 8-5 e 8-4; allenatore Crotone: Claudio Molè; allenatore Cosenza: Francesco D’Ambrosio; direttore di gara: Francesco Scicchitano.

Che cos’è la Raffa

La Raffa è una specialità dello sport di bocce che prende il nome dal "tiro di raffa", un tiro particolare eseguito per colpire, e quindi spostare - al volo o con l'ausilio del terreno - preferibilmente una boccia avversaria. La raffa si può giocare individuale, di coppia (due giocatori per squadra), oppure a terna (tre giocatori). Durante le partite di campionato vengono disputati 8 set: 2 di individuali, 2 a terzine e 4 a coppie. Vince chi ottiene più set.