Vibonese e Reggina sempre più vicine al ripescaggio. La conferma arriverà nelle prossime ore. Ci vorranno almeno una decina di ripescaggi per ripristinare il format

Sole a picco sui club di serie C. Temperatura altissima soprattutto su quelle società ritenute non idonee dalla Covisoc. E non sono poche. A Martina Franca, Bellinzago e Lanciano potrebbero infatti aggiungersi altre piazze importanti. L’organo di controllo della terza serie pare abbia bocciato altre 8 società. La conferma arriverà nelle prossime ore. Problemi riscontrati a Pagani, Pavia, Rimini, Caserta, Lucca, Siena e Macerata. Molte rischiano di partire con l’handicap, qualcuna addirittura potrebbe perdere il treno per l’avvio del campionato.

Tutte e otto avranno tempo fino alle ore 19 di venerdì per sanare la propria posizione presentando istanza di ricorso mentre per i criteri infrastrutturali mancanti la scadenza è posticipata a 24 ore dopo.

Il 19 luglio il Consiglio Federale si esprimerà sui ricorsi e di conseguenza si potrà ragionare sul format reale per la nuova stagione. Dando per scontati gli addii di Martina e Lanciano e l’inserimento della Caronnese al posto del rinunciatario Bellinzago, le caselle da riempire ufficialmente sono sette.

Salvo ghigliottina Covisoc e ricorsi non idonei. A quel punto servirebbero almeno 12/13 ripescaggi per ripristinare il format a 60 squadre. Reggina e Vibonese attendono. Sul tavolo del Consiglio di Lega previsto per il 27 luglio, ci saranno anche le loro richieste. Il cerchio si chiuderà il 4 agosto quando verranno deliberati gli organici ufficiali ed i calendari dei tre gironi.