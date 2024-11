Vincenzo Montuori si conferma il numero uno del culturismo calabrese. Soddisfazioni per lui anche alle finali nazionali del Wabba con il secondo posto assoluto

VIBO VALENTIA - Chiamatelo King, il Re. O uomo d’acciaio. Il risultato non cambia. Vincenzo Montuori resta il numero 1 del body-building calabrese. Lo ha confermato ancora una volta nella più importante kermesse italiana di culturismo. Il torneo organizzato dalla federazione Wabba (World Body Building Association) andato in scena nei giorni scorsi a Catania. Un evento che ha incoronato il giovane vibonese vice campione nazionale nella sua categoria. Nato a Vibo 27 anni fa, Vincenzo ha fatto dell’arte pesistica che lanciò Arnold Swarzenegger, la sua filosofia di vita trasformando pesi, bilancieri e manubri nei più stretti compagni della propria esistenza. Qualità genetiche e sacrificio hanno fatto il resto. Già sacrificio. Parola d’ordine tra chi come lui rinnega la chimica, troppo spesso usata in questo sport, per un più sana sudata e buona alimentazione. E dopo il titolo, nazionale e regionale in soli 5 mesi, che portano a 6 i trofei alzati in totale in 7 anni, Montuori è pronto per altre sfide. Prossimo obiettivo il Gran Prix Due Torri.