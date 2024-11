Esordio stagionale dei Lupi in Coppa Italia contro i rossoblù di Mihajlovic. Dionigi deve sciogliere il nodo della retroguardia: inserirà un terzo centrale?

Bologna-Cosenza segnerà questa sera alle ore 21.15 l’esordio stagionale della compagine di Davide Dionigi. Saranno almeno 300 i fan dei Lupi che si presenteranno allo stadio Dall’Ara per non perdersi dal vivo l’esordio di Larrivey e compagni. Il match sarà trasmesso in chiaro da Mediaset su Italia 1 (canale numero 6 del digitale). Sarà possibile assistere al match anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Larrivey guida l’attacco dei Lupi

Dionigi ha convocato 24 calciatori, lasciando fuori l’infortunato Nasti e i calciatori che non fanno parte del progetto tecnico: Vigorito, Corsi e Tiritiello. La formazione dovrebbe sulla carta ricalcare quella che ha utilizzato nelle ultime due uscite, vale a dire un 4-2-3-1 elastico con Florenzi a fare da raccordo tra trequarti e centrocampo. A protezione di Matosevic, ad ogni modo, giostreranno Rispoli a destra e uno tra Panico e Martino a sinistra.

In mezzo ci sarà la coppia Rigione-Vaisanen. Non è da scartare, però, l’ipotesi di una retroguardia a tre, con l’inserimento di Meroni dal 1′. In mediana Voca è certo di una maglia, l’altra se la contendono Vallocchia (favorito) e Kongolo. Alle spalle del bomber Larrivey completano la batteria di trequartisti Brignola a destra e D’Urso a sinistra.

Le probabili formazioni di Bologna-Cosenza

BOLOGNA (3-4-1-2): Skourupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Soriano; Barrow, Arnautovic.: A disp.: Bardi, Angeli, Mbaye, Lykogiannis, Kasius, Amey, Aebischer, Urbanski, Orsolini, Sansone, Raimondo, Vignato. All.: Mihajlovic COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Voca, Vallocchia; Brignola, Florenzi, D’Urso; Larrivey. A disp.: Lai, Sibilano, Martino, Hristov, Meroni, Venturi, La Vardera, Prestianni, Kongolo, Brescianini, Arioli, Butic, Zilli. All.: Dionigi

ARBITRO: Camplone di Pescara