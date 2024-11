L'Oratorio salesiano di Bova Marina, dopo l’esperienza dell’Estate ragazzi è già pronto ad ospitare bambini, giovani ed adulti in occasione dei Tornei di Beach Soccer e Beach Volley in programma dall’8 al 17 agosto 2022.

La manifestazione sportiva, organizzata in collaborazione con le Pgs Calabria, è stata concepita da Mariastella Agostino e Bruna Vadalà - due figure che operano da tantissimi anni all’interno dell'Oratorio e del paese di Bova Marina - che in modo del tutto originale hanno pensato di trasformare il campo in terra battuta della struttura salesiana in un vero e proprio campo da beach realizzato con la sabbia. Nel giro di pochissimi giorni, quella che poteva sembrare una proposta irrealizzabile ha immediatamente trovato concretezza e risposte positive da già oltre cento persone, tra cui molti turisti, provenienti anche da altri Comuni quali San Lorenzo, Condofuri, Reggio Calabria, Bianco, Siderno e addirittura da Catanzaro.

«Vedere il nostro oratorio pieno di giovani che si divertono con poco pur di stare insieme - spiegano le organizzatrici Agostino e Vadalà - è una sensazione meravigliosa. È bello che i nostri ragazzi continuino a respirare aria di “casa che accoglie”, e quindi di Oratorio, anche durante le vacanze estive. In questo senso, i salesiani sono ormai a Bova Marina un punto di riferimento indispensabile per tutti, in grado di arricchire la comunità del paese e non solo. Consentiteci un particolare ringraziamento alle Pgs Calabria, sempre disponibili ed al fianco delle associazioni».