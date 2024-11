Fabrizio Ruggiero, del Team Petrosyan, è campione Europeo in carica di kickboxing e campione italiano di Kickboxing Wako Pro della categoria 62 kg.

Nelle scorse ore il pugile calabrese ha battuto lo spagnolo Flavious Chiavaru sul ring della tredicesima edizione del "The night of kick and punch". Il match, che si è svolto al PalaLaSerra di Rozzano (MI) è stato dominato da Ruggiero dall’inizio alla fine, sempre sicuro e padrone di sé e dell’incontro. Una nuova conferma per il crotonese che su 25 incontri della sua carriera, ne ha vinto finora 22.

«Partito con tanti sogni dalla mia città, Crotone, chiunque mi conosca fin da piccolo sa cosa voglia dire per me questo sport, quanto contino i miei idoli come Giorgio Petrosyan e Armen Petrosyan ed essere entrato a far parte del loro team», così Fabrizio, al quale LaC ha dedicato un’intera puntata di Sa di Calabria.