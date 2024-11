Un sabato sera da brividi all’Mgm Island di Milano. Il boxer calabrese Fabrizio Ruggiero, 24 anni di Crotone è campione europeo Wako Pro, Cat.60 Kg-5x3-K1 Rules. Tanta attesa a Crotone e in tutta la Calabria: sul ring di Milano è salito Fabrizio Ruggiero. Ben 17 match in programma, 5 incontri nella precard, 12 incontri nella main card tra cui 2 titoli europeri Wako pro, oltre al match di Armen Petrosyan.

Il tutto firmato Yamamoto Petrosyan. Ieri sera a Milano è tornata la Petrosyan Mania, l’affollato galà di sport da ring organizzato da Armen Petrosyan, e siamo al bis dopo la “Gold Edition” dello scorso febbraio. Alla Mgm Island in card 5 incontri tra giovani italiani emergenti e 12 match tra campioni provenienti da tutta Europa.

Grande attesa per i combattimenti validi per il titolo continentale Wako Pro di due atleti di punta del Team Petrosyan. Uno di loro il calabrese Fabrizio Ruggiero che ha affrontato e battuto ai punti il fortissimo e temuto slovacco Lucas Mandinek nella – 60 KG. Una grande vittoria per Fabrizio che fra le lacrime di gioia ha urlato: «Questa vittoria è per la mia Crotone e per tutta la Calabria». Fabrizio due anni fa era con noi ospite di una puntata di Sa di Calabria a Crotone.