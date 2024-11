Il presidente della Regione si è complimentato con il 24enne, nato nella città di Pitagora, per il trionfo ottenuto sul ring dell'Mgm Island di Milano

Nelle scorse ore il 24enne crotonese Fabrizio Ruggiero, si è laureato campione europeo di Kickboxing Wako Pro, conquistando il successo all'Mgm Island di Milano. Sul ring meneghino, il boxer calabrese ha battuto ai punti lo slovacco Lucas Mandinek nella categoria 60 kg.

Il successo di Ruggiero è stato accolto con soddisfazione anche dal presidente della Regione Roberto Occhiuto: «Un talento made in Calabria - scrive Occhiuto sui social -, che con passione, determinazione e sacrificio è riuscito a battere il fortissimo slovacco Lucas Mandinek nella categoria 60 kg. "Questa vittoria è per la mia Crotone e per tutta la Calabria", le sue prime parole dopo l’incontro che lo ha portato alla vittoria. Grazie, Fabrizio - scrive il Governatore -. La Calabria è orgogliosa di te».