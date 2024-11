Il pugile pitagorico sfiderà il campione in carica, il lombardo Michele Esposito. L’incontro si disputerà venerdì alle ore 20:00 al PalaMilone

Sul piatto c’è il titolo italiano di categoria welter. Sul ring due pugili che hanno già vinto tanto. Da una parte il campione in carica, Michele Esposito, 31enne lombardo del Team Loreni. Dall’altra il calabrese Tobia Giuseppe Loriga, 40enne del Team Cavallari-Ventura. E se il lombardo potrà contare sui recenti successi, il crotonese, invece, potrà fare affidamento sul calore del suo pubblico. L’incontro si disputerà, infatti, al PalaMilone di Crotone.

Un match a cui tiene tantissimo Loriga e non solo per il titolo in palio. Vincere il tricolore davanti alla sua gente rappresenterebbe la classica ciliegina sulla torta in una carriera professionistica iniziata nel 2003, costellata da diversi titoli internazionali ed uno italiano nei superwelter. Appuntamento venerdì alle ore 20:00 al PalaMilone di Crotone.

Alessio Bompasso