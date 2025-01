Il Catanzaro torna da Brescia con tre punti fondamentali per il proseguo della stagione nel campionato di Serie B, giunto alla 23esima giornata. 3 a 2 per le Aquile il risultato finale di un match pieno di emozioni e ribaltamenti di fronte.

Nella conferenza stampa post partita l’allenatore giallorossoFabio Caserta ha dichiarato: «Questa squadra, tranne qualche partita dove non ha fatto la prestazione, ha sempre giocato bene, a prescindere dai risultati, a prescindere da tutto io voglio da parte dei ragazzi la prestazione. Oggi c'è stata ancora una volta una prestazione di una squadra matura, ci sono stati momenti di sofferenza, abbiamo saputo soffrire, abbiamo voluto a tutti i costi fino all'ultima azione cercare di portare a casa una vittoria importante in un campo difficile. Credo sia ampiamente meritata questa vittoria per quello che si è visto nei 90 minuti, quindi sono molto contento perché la squadra sta crescendo partita dopo partita».

«La squadra è consapevole della propria forza, sappiamo i nostri limiti, sappiamo che bisogna concedere il meno possibile agli avversari – ha continuato Caserta -. Credo che nel complesso analizzando la partita è una vittoria più che meritata, non era facile venire qui a Brescia perché secondo me è una squadra forte. È una squadra che soprattutto il primo tempo ha cercato sempre di aspettarci, non veniva in pressione e quindi quando trovi una squadra che non viene in pressione forte e magari ti aspetta negli ultimi 50-60 metri gli spazi si restringono, si chiudono e quindi fa fatica a trovare le giocate che è abituata la squadra a fare».

Il neo acquisto Quagliata ha messo a segno tre assist oggi: «Cercavamo un giocatore con quelle caratteristiche, sono stati bravi, il direttore, la società a prendere un giocatore giovane e bravo. Bravo nell'uno contro uno, bravo nell'attaccare la profondità, poi anche con il piede sinistro molto delicato».

La conferenza stampa completa