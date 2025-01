Brescia-Catanzaro è stata una partita piena di emozioni. Le Aquile sono riuscite a vincere un match che definire rocambolesco è poco. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio dopo 5 minuti con Nuamah, poco dopo però Iemmello riporta il match in equilibrio con la complicità del portiere delle Rondinelle Lezzerini. Nella ripresa poi Iemmello fallisce un rigore ma in seguito Bonini porta le Aquile in vantaggio. Poi il Brescia risponde con Bianchi che approfitta di un errore dell’estremo difensore giallorosso e segna il gol del pareggio. Però nei minuti di recupero il difensore giallorosso Bonini, come all’andata, mette dentro la rete del definitivo 3 a 2. Le Aquile ora stazionano in sesta posizione in classifica in piena zona playoff con 32 punti.

Primo tempo

Non passano neanche 5 minuti che i padroni di casa passano in vantaggio. Borrelli recupera palla sulla trequarti e serve in profondità Nuamah che riceve e da dentro l’area conclude di sinistro, la traiettoria viene deviata prima da Bononi e poi dal portiere Pigliacelli che però non riesce a intervenire in maniera precisa e la palla gonfia la rete.

Un minuto dopo Lezzerini sbaglia l’uscita sul cross di Quagliata, ma la palla poi si perde sul fondo.

Però Lezzerini ha tante colpe sul gol di Iemmello che arriva al minuto 11. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla destra da Quagliata, Petriccione mette in mezzo forte e teso, in area si fa trovare il 9 giallorosso che sfiora la sfera beffando l’estremo difensore delle rondinelle che poteva fare sicuramente meglio. Brescia 1, Catanzaro 1.

Dopo le fiammate iniziali la partita si addormenta un po’, tanti contrasti a centrocampo e poche occasioni. Alla mezzora il risultato resta invariato.

Nel finale della prima frazione di gioco, un colpo di testa per parte. Borrelli per le Rondinelle e Bonini per le Aquile, ma in entrambi i casi i portieri bloccano facilmente.

Dopo un minuto di recupero le due squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco inizia in maniera positiva per le Aquile che dopo un’azione gestita bene conquistano un calcio di rigore al 49’ quando Jallow frana addosso a Cassandro in area. Sul dischetto, dopo un breve check al Var, si presenta Iemmello che pero colpisce in pieno la traversa e il risultato resta invariato. Al 51’ Brescia-Catanzaro 1 a 1.

Al 60’ i padron di casa sfiorano il vantaggio sempre con Nuamah che da dentro l’area, dopo una serie di batti e ribatti, conclude a botta sicura ma la traiettoria è larga.

Ma il Catanzaro non ci sta e come all’andata ci pensa Bonini di testa a riportare le Aquile in vantaggio. Al 67’, Quagliata batte una punizione, dalla trequarti, da posizione leggermente defilata sulla sinistra, verso il secondo palo dove Jallow lascia saltare indisturbato il numero 6 giallorosso che gonfia la rete.

Il Catanzaro si difende e prova a ripartire, mentre il Brescia cerca in tutti i modi di rimontare, ma le offensive delle rondinelle finiscono per la maggior parte con tiri da fuori e al 77’ Galazzi lascia partire un sinistro al volo dai 30 metri, ma la conclusione è centrale e Pigliacelli controlla facilmente.

All’82’ Bianchi, servito dalla sinistra, allarga il piattone indirizzando la conclusione verso la porta giallorossa, ma il tiro è debole e Pigliacelli bocca facilmente.

Un minuto dopo il Catanzaro risponde con Iemmello che controlla, entra in area e conclude a incrociare, rasoterra, di destro, però Lezzerini riesce a distendersi e deviare in corner.

Ma all’86’ Pigliacelli esce a vuoto su un cross di Bisoli proveniente dalla destra, Bianchi riceve sul secondo palo e da due passi non può sbagliare mettendo a segno il gol del pareggio.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero. Al 95’ concede un calcio di punizione nei pressi del lato corto dell’area di rigore sulla sinistra, un calcio d’angolo più vicino in fin dei conti. Sempre Quagliata sul punto di battuta, il cross è perfetto e sempre Bonini, sempre di testa segna il gol del definitivo 3 a 2.

Il tabellino

BRESCIA: Lezzerini L. (Portiere), Dickmann L., Papetti A. (dal 24' st Galazzi N.), Adorni D., Calvani G. (dal 37' st Bjarnason B.), Olzer G. (dal 1' st Jallow A.), Bertagnoli M., Bisoli D., Besaggio M. (dal 1' st Juric A.), Nuamah P., Borrelli G. (dal 32' st Bianchi F.). A disposizione: Andrenacci L. (Portiere), Avella M. (Portiere), Bianchi F., Bjarnason B., Corrado N., Galazzi N., Jallow A., Juric A., Maucci G., Muca Z., Paghera F. Allenatore: Bisoli P..



CATANZARO: Pigliacelli M. (Portiere), Brighenti N., Matias Antonini, Bonini F., Cassandro T., Coulibaly M. (dal 10' st Buso N.), Petriccione J., Pontisso S., Quagliata G., Iemmello P. (dal 45'+1 st Pagano R.), Biasci T. (dal 20' st Pittarello F.). A disposizione: Borrelli E. (Portiere), Brignola E., Buso N., Ceresoli A., Gelmi L. (Portiere), Ilie R., La Mantia A., Maiolo F., Pagano R., Pittarello F. Allenatore: Caserta F..



Reti: al 5' pt Nuamah P. (Brescia) , al 43' st Bianchi F. (Brescia) al 11' pt Iemmello P. (Catanzaro) , al 23' st Bonini F. (Catanzaro) , al 45'+7 st Bonini F. (Catanzaro) .



Ammonizioni: al 26' st Bisoli D. (Brescia) al 19' pt Coulibaly M. (Catanzaro), al 21' pt Pigliacelli M. (Catanzaro).



Rigori sbagliati: al 6' st Iemmello P. (Catanzaro).