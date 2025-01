VIDEO | Il tecnico delle Aquile è intervenuto nella conferenza stampa della vigili dell’importante trasferta. Tanti i giocatori out per i giallorossi: «Chi scenderà in campo sicuramente farà di tutto per non far rimpiangere i compagni»

La Serie B non si ferma e il Catanzaro domenica alla 15 dovrà scontrarsi contro il Brescia in un match in trasferta che si preannuncia scoppiettante. Sicuramente un pubblico delle grandi occasioni visto il gemellaggio storico che lega le due tifoserie per una partita che è importante per entrambe le squadre dal punto di vista della classifica. Le Aquile non vogliono fare passi falsi per continuare a mantenere una posizione in zona playoff mentre le rondinelle sono alla spasmodica ricerca di una vittoria, visto che nelle ultime gare ha messo in fila sei pareggi.

Proprio della gara e degli avversari ha parlato mister Fabio Caserta nella conferenza stampa della vigilia: «La squadra ha fatto una settimana intensa di lavoro, sta bene, quello che è stato fatto la partita precedente col Pisa lo mettiamo da parte, abbiamo analizzato un po' le cose buone e le cose meno buone fatte e ci siamo preparati bene per questa gara dove ci sarà tanto da dare sul campo. Sarà una partita dove dobbiamo essere molto bravi sia per quanto riguarda il punto di vista offensivo sia per quanto riguarda il quello difensivo, dobbiamo essere molto equilibrati e dobbiamo cercare di fare un grande match».

Tante le assenze in casa giallorossa per infortunio e squalifica, ma comunque Caserta si dice sereno: «Mancherà Situm, mancherà D'Alessandro, mancherà Seck, mancherà Compagnon, mancherà Pompetti, mancherà Scognamiglio per squalifica, però a prescindere da questo il gruppo che scenderà in campo sicuramente farà di tutto per non far rimpiangere i compagni che sono rimasti qui».

«Sarà una partita agguerrita, loro vengono da sei risultati utili consecutivi, sei pareggi – ha continuato Caserta -. È una squadra che per quanto abbiamo visto soprattutto nelle ultime partite sta bene dal punto di vista fisico, quindi sarà una partita difficile come tutte le altre, noi come dico sempre e continuerò a dire noi dobbiamo pensare più a quello che deve fare il Catanzaro perché dipendiamo tanto da noi stessi e non dagli altri».

Poi sul Brescia, rispetto alla partita d’andata, Caserta dice: «Hanno cambiato allenatore, è cambiato sistema di gioco, il sistema di gioco li rende in certi momenti e in certe zone di campo più compatte rispetto a prima, però noi dobbiamo pensare, ripeto, l'abbiamo analizzata la partita, abbiamo visto quello che fa il Brescia, sappiamo che ha dei giocatori importanti, sappiamo che è una squadra molto strutturata, brava sui calci piazzati, quindi noi dobbiamo essere bravi in questo».

La conferenza stampa completa