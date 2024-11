Caos. Basta una parola per descrivere quanto è accaduto in merito alla partita Brescia-Catanzaro, un tira e molla continuo sulla vendita dei biglietti. Nel primo pomeriggio di oggi il Gos (Gruppo operativo di sicurezza dello stadio Rigamonti) aveva dato il via libera alla vendita anche per i residenti nel capoluogo di regione calabrese e in provincia e, con il settore ospiti già occupato dai tifosi giallorossi che non vivono in Calabria, per loro era stata indicata la gradinata ma dopo poco è arrivato un nuovo dietrofront. Infatti l’Onms (Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive), che già lunedì scorso aveva vietato la trasferta ai catanzaresi, ha imposto il blocco poco dopo.

La società lombarda, attraverso una nota, ha precisato: «Come da disposizione pervenutaci dalla Prefettura di Brescia, in occasione della gara Brescia – Catanzaro del 16 marzo 2024 è vietata la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello Stadio Mario Rigamonti ai residenti nella Provincia di Catanzaro. Tutti i tagliandi eventualmente acquistati dai residenti nella Provincia di Catanzaro verranno automaticamente annullati e i titolari rimborsati della quota spesa. Pertanto nessun residente nella Provincia di Catanzaro potrà accedere allo Stadio Mario Rigamonti in occasione della gara di campionato Brescia – Catanzaro».