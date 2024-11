Diverse assenze per l'allenatore biancoblù Clotet, Inzaghi deve sciogliere due dubbi per la formazione da schierare al Rigamonti

Trasferta ostica. La Reggina vola a Brescia, rendendo visita alle temibili rondinelle di Pep Clotet. Quella fra amaranto e biancoblù è una sfida al vertice della B: seconda e terza forza del campionato si affrontano al Rigamonti, con Inzaghi che tornerà a fronteggiare il suo passato più recente. Arbitra Ghersini di Genova, gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Qui Brescia

Clotet recupera in extremis Benali, ma dovrà fare a meno di Karacic, impegnato con l'Australia ai Mondiali, Bisoli e Cistana. In avanti coppia Ayé-Moreo, dietro di loro dovrebbe esserci Ndoj. Papetti e Adorni sarà la coppia difensiva.

Probabile formazione (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Adorni, Papetti, Mangraviti; Bertagnoli, Viviani, van de Looi; Ndoj; Ayè, Moreo. Allenatore: Clotet

Amaranto senza Obi: ancora fuori per infortunio il nigeriano. Recuperato, invece, Gagliolo che in settimana ha lamentato alcuni problemi fisici. Possibile, comunque, che il centrale vada inizialmente in panchina: Cionek può far coppia con Camporese. Possibili variazioni anche nel tridente: Ricci e Rivas puntano la titolarità.

Probabile formazione (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Fabbian, Hernani, Majer; Ricci, Ménez, Rivas. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Obi, Dutu, Agostinelli.

Ballottaggi: Ricci-Canotto 55-45, Cionek-Gagliolo 60-40