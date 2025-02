Il migliore spot per la Calabria. Dario Brunori, il cantautore cosentino arrivato terzo al Festival, con la sua partecipazione a Sanremo riscatta l’immagine della nostra terra. La sua spontaneità e la profondità della sua arte arrivano dritte al cuore del Paese e lasciano il segno. Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio la giornalista Alessia Principe e, in collegamento Skype, il direttore de LaCity Mag, Luca Arnaù, inviato per il Network LaC a Sanremo.

Ripercorreremo la 75esima edizione Festival riletta in chiave calabrese grazie alla straordinaria affermazione artistica di Brunori.

L’appuntamento è per le ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.