Un nuovo cambio di panchina in Prima categoria, stavolta nel girone B. La compagine rossoblù conferma il ribaltone. L’obiettivo è fare meglio per non essere risucchiata nella lotta per non retrocedere.

I numeri sono spesso il peggior arbitro per giudicare una squadra, in questo caso era logico forse attendersi qualcosa in più da un gruppo non proprio costruito per strappare una salvezza in sofferenza.

La Brutium Cosenza non ha iniziato al meglio la sua stagione sportiva, racimolando sette punti in cinque gare non sono proprio il massimo in questa prima parte di stagione.

E così la società ha ufficializzato l’addio di Massimo De Lio, una decisione che è stata presa all’unanimità dai dirigenti: «Abbiamo deciso di non proseguire il rapporto di collaborazione con il tecnico Massimo De Lio – affermano in una nota – e ringraziamo il mister per il lavoro svolto, con professionalità e spirito di appartenenza alla causa. Purtroppo i risultati generali sono stati finora ad di sotto delle aspettative e la società, riunitasi, ha deciso in modo condiviso ed unanime di interrompere il rapporto professionale. Resta immutata la stima per un allenatore dalle indubbie capacità, al quale si augurano per le prossime avventure le migliori fortune umane e professionali»

La soluzione è stata subito trovata, la compagine sarà affidata a Luigi Malvasi, che per la terza volta guiderà i rossoblù. La dirigenza è andata sul sicuro, scegliendo un tecnico che indubbiamente conosce l’ambiente, avendo allenato la squadra agli albori in Terza categoria e anche in Promozione.

Una mossa commentata dal presidente Giampiero Sammarra così: «Questi avvicendamenti fanno parte del calcio, salutiamo un mister capace e riabbracciamo un allenatore con il quale abbiamo sempre mantenuto ottimi rapporti. Il calcio è fatto così. Vogliamo rilanciare le nostre ambizioni restando sempre fedeli al nostro ideale calcistico. Proveremo dalla gara interna di domenica contro lo Scandale ad invertire la tendenza e cercare di conquistare la vittoria».

Proprio il prossimo incontro sarà un test importante, contro una squadra sconfitta dal Real Cosenza nell’ultimo turno e desiderosa quindi di riscattarsi. La Brutium, invece, è reduce dal 2-2 sul campo della Garibaldina, ma è stato il rendimento generale della stagione a non convincere la società. Sette punti in cinque gare, con una sola vittoria (3-2 alla Silana), otto gol fatti e nove reti subite: da domenica prossima si cercherà di invertire la rotta.