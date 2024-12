Il campionato di Promozione (Girone B) si congeda dal 2024 con la sua ultima uscita. La quattordicesima giornata, infatti, mette in archivio questo anno solare calcistico e lo fa nel modo più travolgente. Innanzitutto il piatto forte era il big match tra Gioiosa Ionica e Virtus Rosarno, con la vetta in palio e terminato 0-0. La formazione rosarnese, però, ha l'occasione di prendersi il primo posto vincendo domenica prossima il recupero contro lo Stilomonasterace. Cade dopo tre vittorie di fila (senza subire gol) la Bovalinese che cede 1-0 a Caraffa. Torna in zona playoff invece lo Stilomonasterace dopo la vittoria, al fotofinish, in casa della Pro Pellaro. Insomma, tanti gli spunti per andare a spulciare i protagonisti e comporre l'ultimo podio del 2024.

Come di consueto, dunque, la redazione sportiva di LAC News24 sceglie i tre migliori giocatori di giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

Il podio della 14esima giornata

Il vincitore dell'ultimo podio del 2024 è Buades Arzola. L'attaccante dell'Africo torna nella top 3 dopo aver deciso il match tra il suo Africo e il Guardavalle. L'attaccante ex Melito, infatti, sigla una doppietta che vale tre punti preziosi e permettendo alla formazione africese di tenere d'occhio, seppur a distanza, la zona play off.

Sette punti e secondo posto invece per Adam Khanfri, man of the match nella sfida, dal sentore di playoff, tra Pro Pellaro e Stilomonasterace. A sorridere è proprio quest'ultima che trova la vittoria al fotofinish e rientra nel salotto d'elite. Un gol importante anche perché domenica c'è da recuperare la sfida contro la Virtus Rosarno e, co altri tre punti, potrebbe proiettare la squadra di Papaleo addirittura in vetta alla classifica.

L'ultima top 3 dell'anno si completa con Salvatore Piccolo che, nonostante la sconfitta del suo Capo Vaticano, si erge ancora una volta a leader della squadra neroverde. Il portierone quarantaduenne mette in campo tutta la sua esperienza, soprattutto nei momenti di nervosismo, mantenendo la lucidità dei suoi. Intorno alla mezz'ora del secondo tempo, inoltre, neutralizza un calcio di rigore di Contreras che avrebbe potuto portare i padroni di casa sul 3-1 e chiudere la partita. Un'altra egregia prestazione non è servita per centrare il successo, ma il valore e le qualità di questo calciatore non si possono ignorare.