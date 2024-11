Ancora una vittoria per i 'pitagorici', che stendono il Lanciano grazie a un gol su rigore del bomber, che in settimana ha firmato il rinnovo. La A è sempre più vicina: al Crotone ora sono sufficienti dieci punti per la promozione matematica.

Continua la marcia trionfale degli uomini di Juric, che regolano il Lanciano grazie a un rigore e rilanciano la corsa verso la Serie A, per una promozione storica ormai sempre più vicina. La tensione del finale di stagione si fa sentire sui giovani rossoblu, ora che il rush finale fa sentire al gruppo il profumo di Serie A, di un evento storico per la città e per la regione. Così ne esce una partita molto tattica, con Budimir e compagnia impegnati a controllare il Lanciano nel tentativo di affondare al momento giusto, controllando il gioco ma a ritmi molto blandi. La svolta arriva all'inizio del secondo tempo, al 5' minuto, quando Budimir entra in area e viene steso da Rigione. Lo stesso bomber, fresco di rinnovo con il Crotone nonostante il corteggiamento delle grandi italiane ed europee, a trasformare il penalty e a portare in vantaggio i rossoblu. Vantaggio che il Crotone riuscirà a mantenere agevolmente fino alla fine del match, controllato senza troppi affanni. L'ennesima dimostrazione di forza per i ragazzi di Juric, che con sicurezza e maturità portano a casa i tre punti e si avvicinano sempre più alla Serie A. Per la promozione matematica nella massima serie mancano ora solo dieci punti.