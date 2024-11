Nel panorama del calcio dilettantistico calabrese, il Trebisacce si sta facendo notare come una delle sorprese di questo inizio stagione, grazie ai risultati positivi ottenuti sia in campionato che in Coppa Italia.

Iniziamo dal girone A di Promozione, dove i giallorossi, guidati dal tecnico Serafino Malucchi, hanno mostrato un rendimento eccellente. Attualmente, dopo quattro giornate, il Trebisacce è in vetta della classifica insieme ad Altomonte e DB Rossoblù Luzzi, con 10 punti conquistati. La squadra di Malucchi ha finora dimostrato una buona capacità offensiva, segnando 8 gol e subendone 4.

Ma per i tifosi giallorossi le buone notizie non finiscono qui. I Delfini hanno brillato anche in Coppa Italia Dilettanti, dove hanno recentemente eliminato l'Altomonte agli ottavi di finale, conquistando il pass che gli consentirà di affrontare la Dgs Praiatortora nei quarti di finale, un traguardo importante che sottolinea l'ambizione e la determinazione della squadra.

Dopo i festeggiamenti per il passaggio di turno in Coppa, il Trebisacce è pronto a rituffarsi nel campionato, con la quinta giornata. Domani, domenica 13 ottobre, la squadra jonica sarà in trasferta contro la Soccer Montalto, un incontro che rappresenta un ulteriore banco di prova per le ambizioni di alta classifica del giallorossi. «Sarà una trasferta difficile, su un campo difficile, contro una squadra abbastanza organizzata che già in questi anni di Promozione ha fatto bene, e anche in questa stagione, nonostante abbia ringiovanito notevolmente il suo organico, si presenta sempre bene, e in ogni partita sta dimostrando un buon valore». È quanto ha affermato ai microfoni del nostro network (intervistato dal collega Franco Sangiovanni ndr) il tecnico del Trebisacce Serafino Malucchi.

«Per noi, ripeto - dice in conclusione l'allenatore della squadra giallorossa -, sarà una partita difficilissima da affrontare. Ci vorrà il miglior Trebisacce per ottenere i 3 punti».