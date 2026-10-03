La Cadi Antincendi Futura incassa la seconda sconfitta consecutiva nel campionato di Serie A2 Elite di calcio a 5. Al termine di una gara intensa, combattuta e giocata a ritmi elevatissimi, la formazione gialloblù viene superata dalla Lazio, capace di trovare il gol decisivo a poco più di un minuto dalla sirena con Lupi.

La formazione allenata da Sylvio Rocha parte con Parisi tra i pali e il quintetto composto da Cividini, Kadu, Dos Santos e Honorio. La gara si accende subito: ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte. Parisi è protagonista di alcuni interventi decisivi, prima su un errore della propria squadra e poi su Pilloni.

A sbloccare il risultato è la Futura al 7'52": assist di Parisi, stop al volo e conclusione vincente di Humberto Honorio, autore di una giocata di grande tecnica. La Lazio reagisce immediatamente e trova l'1-1 con Segovia, rapido nel concretizzare uno schema su calcio di punizione. Prima dell'intervallo i padroni di casa sfiorano nuovamente il vantaggio, ma il primo tempo si chiude in parità.

Nella ripresa Parisi continua a tenere a galla i suoi, mentre Di Ponto risponde dall'altra parte negando il gol a Kadu. Al quarto minuto la Lazio torna avanti con Ferraro, in una situazione rocambolesca che coinvolge anche il portiere della Futura. La reazione gialloblù è immediata e porta al 2-2: Kadu mette una palla forte in mezzo e Pilloni, nel tentativo di intervenire, devia nella propria porta. La gara diventa una vera sfida a scacchi. La Futura spinge alla ricerca del sorpasso e sfiora più volte il gol con Dos Santos e Kadu.

Quando il pareggio sembra ormai destinato a resistere, arriva però la beffa. A 1'06" dalla sirena Lupi trova il varco giusto e, dalla banda sinistra, sorprende la difesa calabrese firmando il definitivo 2-3.

Il disperato power play della Futura non produce il pareggio. La Lazio porta così a casa tre punti pesanti, mentre per la Cadi Antincendi arriva la seconda sconfitta consecutiva. Per i gialloblù, adesso, il calendario propone un appuntamento già importante: tra otto giorni, sabato prossimo a Messina, sarà derby. Una sfida nella quale la Futura cercherà di muovere la classifica.