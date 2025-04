Quando si parla di un futuro roseo per la pallavolo calabrese, bisogna considerare i risultati maturati in campo. Tanti giovani si stanno affermando con merito e talento nei team a vario livello, altri ancora danno il massimo proprio unendo le forme. Nel caso del trofeo dei “Tre Mari” la Calabria maschile nell’ambito pallavolistico ha sfoderato una straordinaria prestazione complessiva, che le ha permesso di conquistare il trofeo e guardare con sempre più fiducia a quanto avverrà.

Nella finalissima della competizione, che si è giocata in Molise, la compagine calabrese ha lottato ma ha saputo conquistare il trofeo contro un avversario di tutto rispetto. Al palazzetto di Isernia, la Puglia ha dato davvero filo da torcere agli sportivi corregionali, che hanno vinto per 2-0. Prima il parziale è stato conquistato con una maggiore lucidità nei momenti finali per 26-24, nel secondo set gara maggiormente più tecnica e predominio calabro per 25-21.

Soddisfazioni importanti per la federazione e per le varie società che hanno prestato i loro migliori prospetti, ben convinti come questo tipo di esperienze serviranno per forgiare il carattere. Tre i premi arrivati sul fronte individuale: Pramico è stato eletto mvp, mentre Commisso e Caparelli sono stati scelti come miglior centrale e miglior libero.

L’evento ha attratto numerosi esperti del settore e osservatori, considerando come la kermesse ha impegnato le rappresentative under 16 maschili e under 15 femminili di ben sei regioni meridionali come Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.