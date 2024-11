L’obiettivo è quello di trasformare la regione in un polo golfistico a livello internazionale richiamando giocatori da tutta Europa

La parola d’ordine è usare il golf per destagionalizzare il turismo calabrese,mostrare ai giocatori e accompagnatori “le eccellenze e le tipicità della terra di Calabria” in ambito storico-artistico, culturale ed eno-gastronomico (senza dimenticare la bellezza naturale della nostra terra).

Campi da 18 e 36 buche

In concreto si punta a costruire nuovi campi in tutta la Calabria da 18 o 36 buche da realizzare in prossimità di località ad alta attrattiva turistica recuperando anche intere aree dimesse.

Ecco dove dovrebbero essere costruiti i campi da golf

Nel dettaglio, si tratta di due campi da 36 buche a Lamezia, un 36 a Gizzeria, altri da 18 a Simeri,Castrolibero-Mendicino, Le Castella, Sibari, Strangoli, più altri 3, sempre da 18 buche, sulla Foce del Neto.

Ok del Consiglio regionale

Presentata dal consigliere Orlandino Greco, la proposta è diventata legge nell’ultima seduta dell’astronave regionale. Una sfida ambiziosa che punta a trasformare la regione in un polo golfistico a livello internazionale richiamando giocatori da tutta Europa e offrire loro mare, montagna e molto altro non per tre mesi estivi ma per l’intero anno.