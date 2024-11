Nonostante la sconfitta per 4-1 in finale contro il Piemonte VdA, l'allenatore è soddisfatto del percorso fatto dai suoi: «Abbiamo dato dignità a una regione»

Al Torneo delle Regioni 2024 per la Calabria sono arrivate soddisfazioni in modo particolare dalla formazione Under 19.

I ragazzi guidati in panchina da Umberto Scorrano sono riusciti a riportare in finale la Calabria dopo 46 anni. All'atto conclusivo del torneo, però, è arrivata per la squadra calabrese una pesante sconfitta per 4-1 contro il Piemonte VdA. Un risultato forse troppo pesante per quanto si è visto in campo, che non cancella comunque il positivo percorso della Under 19 calabrese che, anzi, rappresenta un valido motivo di orgoglio e un punto di partenza per tutto il calcio giovanile della nostra regione.

Al termine del match perso contro i piemontesi mister Scorrano è apparso deluso per la sconfitta ma soddisfatto per quello che i suoi ragazzi hanno fatto vedere nel corso della 60esima edizione del Torneo giocato quest'anno in Liguria.

«Onore alla Calabria - afferma il tecnico ai microfoni della LND - questi ragazzi hanno dato il massimo, a parte la sconfitta di oggi che è arrivata contro una squadra molto organizzata e molto forte, sia a livello fisico che tecnico, però ci può stare». «I ragazzi hanno dato tanto - afferma Scorrano - e forse più di quello che abbiamo dato non potevano dare, e dunque vanno solo elogiati perché hanno fatto un percorso straordinario».

Grazie al percorso fatto «abbiamo dato dignità a una regione che era da tantissimi anni che non arrivava fino alla fine. Abbiamo detto la nostra con determinazione e cattiveria, però, bisogna ammettere la sconfitta e fare solo i complimenti al Piemonte». «Questi ragazzi - dice Scorrano - devono stare a testa alta perché sono l'orgoglio della Calabria. Siamo i vice campioni d'Italia e io sono orgoglioso di aver allenato questo gruppo perché mi hanno dato un grande entusiasmo».