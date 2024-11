È stato posticipato al 9 giugno il confronto fra la squadra amaranto e lo Scalea. Domenica, invece, regolarmente in campo le altre sei squadre per affrontare il primo turno dei play off

Slitta al 9 giugno l’esordio del Locri (e dello Scalea) nei play off. Il torneo di Eccellenza entra nella fase ad eliminazione diretta, visto che domenica si disputano i quarti di finale, ma una partita è stata già posticipata. Si tratta, appunto, del match fra il Locri e lo Scalea che, su richiesta del club reggino, è stato rinviato a mercoledì prossimo. I sei calciatori amaranto positivi al covid non si sono ancora negativizzati e allora la società da regolamento ha chiesto ed ottenuto di poter rinviare la propria partita, sperando che per mercoledì prossimo la negativizzazione dei giocatori possa essere certificata dalle autorità sanitarie.

Regolarmente in campo, invece, domenica alle 15,30, la capolista Sersale, che ospiterà il Soriano, la vice capolista Sambiase, che se la vedrà con la Palmese e la Vigor Lamezia che, al D’Ippolito, riceverà la Reggiomediterranea. Si potrà giocare, per la prima volta, con una presenza di pubblico, sia pur ristretta al 25% della capienza dello stadio. Le gare dei quarti di finale dei play off si svolgeranno in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari (non ci saranno supplementari) accederà alle semifinali la formazione che gioca fra le mura amiche. Di conseguenza Soriano, Palmese, Reggiomediterranea e Scalea, per accedere al prossimo turno, dovranno vincere entro i tempi regolamentari.