Una novità, che fa rima con possibilità, a disposizione dei club della categoria regina del futsal italiano, un altro obiettivo raggiunto nel segno dell’attenzione ai giovani atleti e al loro percorso di formazione, una vittoria per tutto il movimento. La Divisione Calcio a 5 ha annunciato, tramite il Comunicato Ufficiale n°609, la concretizzazione del progetto che consentirà ai club di Serie A, a partire dalla stagione 2025/2026, di partecipare al campionato di Serie B con le seconde squadre.

Le parole del presidente Stefano Castiglia

«Con questa azione daremo la possibilità alle società della massima serie che ne faranno richiesta di iscrivere una loro seconda squadra in Serie B, il che permetterà ai giovani atleti di rendere più formativo il loro percorso sportivo e di rimanere costantemente monitorati dai loro club una volta finita la loro esperienza nelle categorie giovanili – spiega il Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia -. Questa possibilità consentirà alle società di non perdere i ragazzi in uscita dall’Under 19, consentendogli di proseguire il cammino di maturazione. È un altro punto del programma che portiamo a compimento con la volontà di incentivare le società verso questa direzione attraverso premialità e iscrizioni calmierate».

I criteri di ammissione

In caso di vacanza di organico nella Serie B 25/26, previa presentazione di apposita istanza, saranno ammesse in ordine alternato (criterio ribaltato in automatico per le stagioni successiva secondo un principio di rotazione) una seconda squadra di società di Serie A, seguendo la graduatoria predisposta dalla Divisione Calcio a 5 per il Campionato Nazionale Serie B 2025/2026, e una tra le società di Serie B perdenti le gare di playout e le società di di Serie B retrocesse, secondo la graduatoria predisposta dalla Divisione Calcio a 5. Nell’ipotesi in cui le vacanze di organico della Serie B non consentissero di soddisfare le domande presentate dalle società interessate si formeranno, per ciascuna tipologia di società, distinte graduatorie sulla base dei criteri emanati dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5.

Passaggi di categoria

Al termine della Serie B 2025/2026, la seconda squadra potrà essere promossa in Serie A2, ma non potrà mai partecipare al campionato immediatamente inferiore a quello della prima squadra. Qualora al termine del campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di una sola categoria di differenza tra la prima e la seconda squadra, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato di categoria inferiore.

Giocatori seconda squadra

La seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 12 giocatori. Nella distinta potranno essere inseriti soltanto giocatori Under 23, ovvero, per la stagione 2025/2026, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, rispettando le disposizioni in tema di limitazioni alla partecipazione al gioco. I giocatori inseriti in distinta non dovranno aver disputato più di 30 gare nel campionato di Serie A nelle due stagioni precedenti. Saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra, con la precisazione che, nell’ipotesi in cui un giocatore raggiungesse le 15 presenze nella distinta gara presentata all’arbitro nel campionato disputato dalla prima squadra nella stagione sportiva, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla seconda squadra.