In attesa dei colpi di mercato durante la sessione invernale va in archivio un’altra giornata di campionato. Nel decimo turno vincono praticamente tutte le squadre della parte sinistra della graduatoria. In vetta c’è sempre il Polistena C5, che fa suo per 5-3 anche il derby casalingo con la Sensation Profumerie. Non arretrano le inseguitrici Bovalino e Pirossigeno Città di Cosenza.

Continua a sorridere la Casolese: i gialloverdi superano la Lamezia Soccer. Ma la copertina di giornata se la prende Vibo. La formazione di mister Mimmo Lo Bianco sbanca Cirò con una prestazione super. I padroni di casa dell’Hellas vanno sotto addirittura di quattro reti. Poi rimontano ma nel finale subiscono la doppietta di Aziz che manda in paradiso i rossoblu e fa piangere i locali.