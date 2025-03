L’ex allenatore della Pirossigeno Cosenza subentra a Piscioneri, che ha lasciato per problemi di lavoro. Guiderà la squadra al prossimo Torneo delle Regioni, in programma in Emilia Romagna

Sarà il pluridecorato Leo Tuoto a guidare la Rappresentativa Regionale Under 17 Calcio a 5 al prossimo Torneo delle Regioni, in programma dal 24 aprile al 1° maggio in Emilia Romagna.

L'allenatore bizantino, dopo la chiusura della brillante esperienza che lo ha portato a calcare i parquet della Serie A con la Pirossigeno Cosenza, è stato scelto dal presidente Saverio Mirarchi e da Giuseppe Della Torre, responsabile regionale della disciplina, per guidare i ragazzi nati nella fascia d'età compresa tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009, subito dopo le dimissioni di mister Cosimo Piscioneri, a sua volta costretto a rinunciare all'incarico per gli improrogabili impegni di lavoro che non gli consentivano di seguire la squadra come avrebbe voluto.

Leo Tuoto, nato a Cosenza il 20 febbraio 1972, ha allenato diverse squadre prestigiose in categorie importanti nel panorama nazionale, ovviamente partendo dai campionati regionali, dopo la carriera tra i pali come giocatore. Nel suo curriculum il Città di Cosenza, la Mediocrati C5, la Licogest Vibo, il Catanzaro C5, la Carpe Diem, l'Odissea 2000 Rossano, il Mirto C5, la Libertas Scanzano, il Real Rogit e per ultima, come già anticipato, la Pirossigeno Cosenza.

Il suo palmares vanta due campionati di Serie C1, il primo nella stagione 2000/2001 con il Città di Cosenza ed il secondo nel 2003/2004 con il Mediocrati C5, con cui ottenne una doppietta vincendo anche la Coppa Italia Regionale. Nel nazionale, particolarmente evidenti le due imprese alla guida del Real Rogit e della Pirossigeno Cosenza, che ha portato fino al massimo campionato nazionale.

Il presidente Saverio Mirarchi : «Ringraziamo mister Cosimo Piscioneri per l'impegno e le attenzioni profuse fin qui per il movimento giovanile del futsal e facciamo un immenso in bocca al lupo per questa splendida avventura a mister Leo Tuoto».

Il Responsabile del Calcio a 5 Regionale, Giuseppe Della Torre : "Non c'è bisogno di ripercorrere la magnifica carriera di mister Tuoto, i risultati parlano per lui, e siamo sicuri che sarà un valore aggiunto per tutto il Comitato. Sulla scorta del lavoro svolto da mister Cosimo Piscioneri, che ringraziamo per il lavoro svolto, e da Andrea Capocasale, che continuerà a far parte dello staff, siamo fiduciosi di poter competere al meglio delle nostre possibilità».