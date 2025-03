Una realtà solida e concreta con calcettisti di assoluta qualità. I pronostici di inizio campionato consideravano la squadra del Nausicaa come una compagine promettente, di certo i tifosi guardando l’andamento del torneo non sono rimasti delusi. La terza posizione in campionato certifica un lavoro importante svolto dalla società, dal quintetto in campo e dal tecnico Marco De Marchi.

La prima volta in Serie B ha entusiasmato gli sportivi, la squadra ha tenuto testa alle big del campionato e sa di poter chiudere in bellezza. Ne è certo anche lo stesso allenatore: «Se guardiamo globalmente, il bilancio è assolutamente positivo. Era questa la prima esperienza della società in questa competizione, così come di molti calcettisti, si ipotizzava a un torneo non di vertice. Il lavoro ha pagato, la qualificazione ai playoff con tre giornate di anticipo è un bel traguardo».

Nausicaa ha stupito nel girone d’andata, mentre in queste ultime gare sembra avere un po’ il fiatone. Il tecnico conferma questa impressione, data anche da qualche risultato non troppo in linea: «Il girone di ritorno non è del tutto brillante. Forse il ruolino di marcia della prima fase ci ha fatto dimenticare troppo velocemente chi siamo e da dove siamo partiti. Era assolutamente alla nostra portata fare qualche punto in più ma soprattutto convincere di più durante le partite».

Testa rivolta comunque al futuro, ci sarà tempo per iniziare una sorta di torneo nel torneo. Mister De Marchi valuta così la volata primaverile: «Mancano due gare che dovremo affrontare nel migliore dei modi, poi si penserà ai playoff. Così come nella pausa natalizia, staremo nuovamente fermi per circa un mese, per il fatto di essere la squadra che riposerà nell’ultima giornata di campionato. Questo ci darà il modo di prepararci al meglio soprattutto mentalmente». Niente distrazioni e prossimi appuntamenti con la storia per tutta la comunità di Sant’Andrea dello Jonio, che si stringerà intorno al Nausicaa e alla voglia di lavorare concretamente per scrivere altre storiche pagine nel futsal.