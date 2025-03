Sale l’attesa per le squadre di futsal, sia quelle in ambito interregionale che quante militano nel massimo girone calabrese non vorranno deludere i tifosi. Soverato-Diaz e Icierre Lamezia-Gallinese saranno i big match che varranno il primato

Sarà una giornata probabilmente decisiva per le sorti del torneo di Serie B, nel girone G soprattutto in cui militano tre calabresi. Una di esse domani pomeriggio giocherà per il primato, la gara del 19° turno è una sorta di dentro o fuori sia guardando la classifica che le condizioni del prossimo futuro. La Blingink Soverato, prima a 40 punti, affronterà in trasferta la squadra seconda in graduatoria, i pugliesi del Diaz che inseguono a 39, ma soprattutto hanno due gare in meno. I calabresi dovranno cercare di fare bottino pieno, poi sperare in qualche altro passo falso della compagine di Bisceglie. E ricordiamo, a questo punto, proprio il meccanismo delle promozioni in Serie B: vanno in A2 le prime otto degli otto gironi, poi ci saranno due posti per le compagini nei playoff, partendo da quelli del proprio gruppo sino ad andare a scorrimento successivo.

Negli spareggi per andare in alto resta ben saldo il Nausicaa, terzo in classifica e atteso dalla trasferta contro il Carovigno. Riposerà il Casali del Manco, che negli ultimi tre turni a disposizione dovrà mettere dietro di sé almeno tre squadre per mantenere la categoria. Nel girone H invece tornerà in campo il Polistena e avrà un impegno interno molto difficile contro la capolista Regalbuto, è un confronto tra squadre con una storia recente nel futsal piuttosto importante.

Passando in Serie C1 col 21° turno le squadre hanno ancora un lieve margine per fare qualche errore, ma i tifosi di certo non vorranno arrivare alla ventiseiesima e ultima giornata con l’acqua alla gola. Riposerà la Duelle Cetraro, eliminata qualche giorno fa dalla Coppa Italia per mano del Molfetta, e le attenzioni andranno su un super scontro diretto tra Icierre Lamezia e Gallinese.

I padroni di casa sono terzi in classifica e vorranno rosicchiare qualche punto in alto proprio per avere la possibilità di giocare con più respiro i playoff. I reggini, invece, vorranno conquistare i tre punti per staccare il Cetraro (a parità di gare) e conquistare così il primato. Ricordiamo come se il distacco tra le squadre seconda e terza classificata, è pari o superiore a dieci punti, gli incontri di play off non saranno contemplati, permettendo alla seconda così di andare a giocare per gli spareggi nazionali.

I calcoli si faranno alla fine e, almeno per le squadre che puntano alla permanenza, sarà difficile arrivare ai canonici dieci punti ed evitare qualche ulteriore supplizio. La classifica è cortissima tra centro e coda, si giocheranno con maggior vigore e punti pesantissimi in ballo: Reghion-Città di Fiore, Cariatese-Nuova Fabrizio, Rovito-Pantere Nere Cz e Cittanova-Mirto.