In Serie B è arrivata la rimonta della squadra che gioca a Casale Bruzio, collocandosi stabilmente in zona play off. Tre vittorie di fila fanno sognare i tifosi in grande, il portiere conferma come il gruppo sia pienamente concentrato per il futuro

La prima parte della stagione è stata quasi una montagna russa per i colori gialloverdi. Casali del Manco aveva iniziato anche con slancio il torneo vincendo contro il Carovigno e disputando un pre campionato convincente, salvo poi incappare in qualche sconfitta con due derby persi e una prima preoccupazione.

Le ultime tre vittorie di fila, però, hanno ridato a tifosi, calcettisti e società il sorriso ma anche la consapevolezza di poter puntare in alto. La zona playoff è stata agganciata, si potrebbe anche pensare ad altro rispetto a una semplice salvezza.

Il giovane portiere Lorenzo Rota, però, mantiene i piedi per terra, sicuramente orgoglioso delle prestazioni del team: «Stiamo attraversando un buon periodo di forma, veniamo da tre vittorie consecutive contro squadre che giocano un buon futsal. Questi risultati positivi ovviamente hanno portato fiducia al gruppo e questo lo si nota nell’atteggiamento che abbiamo in campo».

Il Casali gioca in maniera più disinvolta, rimettere piede in Serie B non è stato così semplice. Secondo Rota ci sono aspetti tecnici da non sottovalutare: «La principale differenza fra lo scorso campionato e quello di quest’anno sta nel nostro modo di stare in campo. In passato era basato di più sulle giocate individuali, mentre in questa stagione abbiamo maturato un gioco di squadra ben diverso, grazie alla coesione del gruppo in quanto conoscevamo già il girone pugliese-lucano».

Rota è rimasto per la quinta stagione consecutiva a difendere i pali del gruppo: «⁠Ho ricevuto qualche offerta anche allettante quest’estate per quanto riguarda la mia crescita personale. Alla fine ho deciso di rimanere a Casali del Manco dove sono nato e cresciuto, sportivamente parlando, ripagando la fiducia che la società ha riposto in me».

L’appetito vien mangiando con la quarta posizione raggiunta a 12 punti. Dopo la goleada presa contro il Nausicaa, la squadra ha serrato le fila anche in difesa con solo cinque reti prese nelle tre vittorie conquistate. Per il momento però non si parla apertamente di playoff: «⁠L’obiettivo della società rimane la salvezza, cercheremo di raggiungerla il prima possibile. Ovviamente noi continueremo a lottare partita dopo partita come abbiamo fatto sin dall’inizio del campionato».