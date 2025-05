La Pirossigeno Cosenza, al termine di un match infinito, valido per la 29esima giornata, con una vittoria che sembrava essere ormai sfumata a tre secondi per il gol del 5-5 della L84 firmato da Braga, riesce miracolosamente ma in maniera ampiamente meritata, a trovare con Felipinho il punto del 6-5 sulla sirena finale. Con questo successo la squadra di mister Ibañes resta in piena corsa per la salvezza. Si deciderà tutto domenica prossima in una sfida all'ultimo sangue con il Vinumitaly Petrarca.

LA CRONACA DEL MATCH

Cabeça porta la prima insidia dalle parti di Tondi ma il suo destro a rientrare termina fuori. Il goleador rossoblù ancora protagonista al 4' con un destro a botta sicura respinto dal palo. E' il preludio al gol del vantaggio realizzato da Felipinho, bravo a deviare di prima in fondo al sacco un assist di Trentin. Ci pensa Lo Conte, con una parata plastica, a proteggere il vantaggio rossoblù sul sinistro di Raguso.

Tra il 14' e il 15' si scatena Rodrigo Trentin, che nel giro di pochi secondi buca Tondi due volte. Il primo tra l'altro è di ottima fattura con una conclusione al volo che si insacca nel sette. Il match si infiamma. I piemontesi la riaprono con il gol del powerplay Braga. Triplo vantaggio ristabilito da un eurogol di Cabeça al 18' ma pochi secondi dopo la L84 si riporta sotto grazie a Josiko. Si va all'intervallo con i lupi avanti 4-2.

Gli ospiti si ripresentano in campo con il portiere di movimento e la mossa paga perchè accorciano ulteriormente le distanze con Braga. Subito dopo Cabeça ha la chance per riportare i suoi sul 5-3 ma il destro a tu per tu con Tondi si spegne sul fondo. Gioia rinviata al 7' quando Trentin firma la tripletta personale. La gara non smette di regalare colpi di scena: i verdeneri si rifanno sotto con Fortini. Lo Conte si supera sulla bordata ravvicinata di Raguso. I lupi, con Cabeça e Trentin che potrebbero depositare comodamente in rete, falliscono due volte l'occasione di riportarsi sul doppio vantaggio. La beffa rischia di materializzarsi a tre secondi dal termine sul gol di Braga ma Felipinho, praticamente in contemporanea con il suono della sirena, fa impazzire di gioia il PalaCosentia. Finisce 6-5!

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-L84 TORINO 6-5 (pt 4-2)

COSENZA: Lo Conte, Adornato, Marchio, Mateus, Cabeça. Golia, Del Ferraro, Gabriel, Trentin, Guga, Felipinho, Pedrinho. All. Ibañes

L84: Tondi, Rescia, Josiko, Braga, Cuzzolino. Pasculli, Pierro, Fortini, Siqueira, Dainese, Murilo, Raguso. All. Paniccia

ARBITRI: Marco Moro di Latina, Luca Paverani di Roma 2. CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme.

MARCATORI: 04'27" pt Felipinho (C), 14'27" st, 15'05" pt e 07'11" st Trentin (C), 16'12" pt, 03'57" st e 19'56" st Braga (L), 18'12" pt Cabeça (C), 18'41" pt Josiko (L), 09'56" st Fortini (L), 19'59" st Felipinho (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:45 al PalaCosentia di fronte a circa 600 spettatori. Ammoniti: 09'33" pt Ibañes (All. Cosenza), 10'31" pt Mateus (C).