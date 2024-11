Sul sintetico del Green Village di Sibari, la squadra dell'Universita' della Calabria ha ceduto, in finale, solo ai tre volte campioni d'Italia dell'Universita' di Chieti

COSENZA - Vice campione d'Italia: un risultato di grande prestigio per il Cruc Unical, arrivato ai ventunesimi campionati di calcio a 5 riservati ai dipendenti delle universita' italiane. Sul sintetico del Green Village di Sibari, la squadra dell'Universita' della Calabria - spiega una nota dell'ufficio stampa dell'ateneo - ha ceduto, in finale, solo ai tre volte campioni d'Italia dell'Universita' di Chieti. Al torneo hanno partecipato le universita' di Benevento, Brescia, Cagliari, Catania, Chieti, Cosenza, Genova, L'Aquila, Milano Bicocca, Milano S. Viterbo, Napoli Federico II, Napoli S.U.N., Padova-Trieste, Palermo, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Salerno, Siena, Torino e Trento. La formazione calabrese nel girone iniziale s'e' sbarazzata del Perugia (sconfitto per 2-0 con reti di Violi e Valentini), del Brescia (12-0 con 4 gol di Valentini , 4 Brusco, 3 Pergola, 1 Folino) e del Genova (4- 2 con reti di Violi 2 e Brusco 2). Nei quarti di finale ha trovato il Pisa (vittoria per 4-2) ed in semifinale la rappresentativa dell'Universita' di Genova (superata 1 a 0 con gol di Costa). In finale il team dell'UniCal ha incontrato i campioni in carica del Chieti ed ha perso 4 a 2 (per il Cruc ha segnato Costa e Violi).