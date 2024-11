La Lega Nazionale Dilettanti ha scelto la sede più suggestiva e iconica per effettuare il sorteggio dei Gironi del Torneo delle Regioni riservato alle Rappresentative Regionali del futsal: il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il cuore pulsante del calcio italiano. La manifestazione, in programma in Calabria dal 24 Aprile al 1 Maggio 2024, ha compiuto il primo passo ufficiale davanti a tutto il Consiglio Direttivo della LND riunitosi a Coverciano dal 26 al 28 gennaio. Le 73 selezioni regionali giovanili delle categorie femminile, maschile, under 17 e under 15 sono state suddivise, con sorteggio integrale, in quadrangolari e triangolari così composti:

Maschile e femminile: quattro gironi formati da altrettante squadre più un triangolare

Under 17: tre gironi da quattro selezioni ciascuno e due triangolari

Under 15: due gironi da quattro squadre ciascuno e tre triangolari

I gironi

MASCHILE

Girone A: Basilicata, Campania, Marche, Umbria

Girone B: Veneto, Toscana, Lazio

Girone C: Sardegna, Liguria, Sicilia, Molise

Girone D: Piemonte VdA, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli VG

Girone E: Puglia, Lombardia, Calabria, CPA Trento

FEMMINILE

Girone A: Basilicata, Campania, Marche, Umbria

Girone B: Veneto, Toscana, Lazio, CPA Bolzano

Girone C: Sardegna, Liguria, Sicilia, Molise

Girone D: Piemonte VdA, Abruzzo, Emilia Romagna

Girone E: Puglia, Lombardia, Calabria, CPA Trento

UNDER 17

Girone A: Basilicata, Campania, Marche, Umbria

Girone B: Veneto, Toscana, Lazio

Girone C: Sardegna, Liguria, Sicilia, Molise

Girone D: Piemonte VdA, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli VG

Girone E: Puglia, Lombardia, Calabria

UNDER 15

Girone A: Basilicata, Campania, Marche, Umbria

Girone B: Veneto, Toscana, Lazio

Girone C: Sardegna, Liguria, Sicilia, Molise

Girone D: Piemonte VdA, Abruzzo, Emilia Romagna

Girone E: Puglia, Lombardia, Calabria