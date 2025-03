Un sabato diverso per gli appassionati del futsal calabrese, che hanno avuto meno carne al fuoco guardando al totale delle gare, ma gli spunti non sono di certo mancati. Il campionato di Serie C1 regionale ha proseguito la sua marcia con la 23ª giornata, forse decisiva sotto alcuni aspetti. Chi è in testa non ha avuto scossoni, la zona playoff ha avuto un pesante macigno per il futuro, nella parte dedicata alla salvezza è ancora tutto da definire. Andiamo con l’analisi delle sei gare disputate.

Rovito-Gallinese 4-8 era pressoché un testa-coda. Difficile, almeno in questo campionato, vedere colpi di scena clamorosi e la gara lo ha confermato. Buona volontà per i padroni di casa, maggior tasso tecnico per la squadra in vetta alla classifica: ai minimi termini il risultato può essere spiegato in questo modo. I reggini mantengono due punti di distanza dalla Duelle e questo, guardando il calendario, è un aspetto davvero importante.

Lamezia-Cetraro 4-5 ha registrato un match spigoloso, come ampiamente anticipato alla vigilia, i padroni di casa si erano portati sul doppio vantaggio, poi si sono scatenati gli ospiti. La terza contro la seconda in classifica, una speranza di disputare i playoff contro la concretezza di evitarli ad almeno tre squadre del girone. Gli ospiti hanno vinto e hanno praticamente messo un bel punto esclamativo sul torneo: dieci i punti di distacco ora tra Cetraro e Lamezia, quest’ultima con una gara in più e quindi speranze al lumicino di poter accedere agli spareggi, sul piano regolamentare.

Un discorso assorbito anche dal Reggio Calabria, concreto e solido nel 7-0 contro Città di Fiore. I reggini guardano avanti con fiducia, il quarto posto in classifica resta saldo, confermandosi come la squadra che subisce meno gol del girone. I silani invece hanno avuto una netta involuzione, dopo una prima parte di stagione accettabile tra ambizioni playoff e final four di Coppa Calabria: serviranno punti salvezza e anche alla svelta.

Nuova Fabrizio-Farmacia Arturi 3-3 è stato un po’ il sunto di tutta la stagione per entrambi. Da una parte la squadra jonica che sta vivendo una stagione particolarmente infelice, dall’altra invece gli ospiti che hanno svolto in questo 2025 un bel percorso e andranno in tranquillità verso il finale di stagione.

Cariatese-Pantere Nere 3-4 ha regalato emozioni meritate ai catanzaresi, abili a imporsi fuori casa e a incamerare tre punti che serviranno considerando come i giallorossi saranno l’ultima squadra a riposare, e quindi giocheranno non tre ma solamente altre due gare nel percorso regionale.

Reghion-Mirto 1-3 infine ha censito la tenacia della squadra ora ultima in classifica ma insieme al Rovito. Si sono presentati in sei in distinta e hanno conquistato tre punti d’oro contro una Reghion frastornata in questo finale di stagione. Lotta per la retrocessione ora più viva che mai.