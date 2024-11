Il portiere arriva dopo due stagioni positive tra le fila della Royal Lamezia in Serie A. Un altro tassello di pregio per la squadra di Galati. Il presidente su di giri: «Ora attendiamo l'inizio delle gare ufficiali»

Non c’è che dire, la Corigliano-Rossano Futsal, realtà calcistica tutta al femminile che gode già del suo piccolo primato di essere la prima società sportiva a portare il nome della neonata polis della Sibaritide, vuole mettere le mani sul prossimo campionato regionale di Serie C. Il roster allestito dalla dirigenza, capitanata dal giovane e vulcanico Francesco Galati, è di quelli tra i più competitivi dell’intero girone calabrese e composto da tutte ragazze Made in Calabria.





Dopo l’arrivo, nei giorni scorsi, del jolly (oltre che lusso per la categoria) Alessandra Marrazzo, a fare compagnia ad una rosa composta da veri e propri assi rosa, come Gusy Mirafiore, Mariarita Beltramo, Alessia Scardamaglia, Bianca Arcuri e Maria Kiara Rose, oggi il “cinque” giallo-oro si presenta con un nuovo colpo: il portiere Francesca Fucile. Che giunge in riva allo Jonio, direttamente da una lunga gavetta (si fa per dire) in Serie A.



Cosentina di nascita ma cittadina del Meridione, Francesca Fucile, grazie alla sua passione, ereditata dal papà Mario Fucile anche lui portiere e condivisa con il fratello Vincenzo, ha calcato i tappeti di calcio a 5 di mezza Calabria con una positiva esperienza anche in Basilicata, sempre nella massima serie con lo Stigliano (stagioni 2014-2015 e 2015-2016). La sua carriera da portiere infallibile l’ha forgiata tra le fila della Jordan Aufugum di Montalto con la quale ha raggiunto la sua prima promozione in Serie A. Nel 2016 è passata alla Royal Lamezia dove è rimasta per due stagioni prima di approdare, oggi, nella Corigliano-Rossano Futsal.





«Ora attendiamo l'inizio delle gare ufficiali»

«Stiamo compiendo tanti e buoni sforzi – ricorda il presidente Galati – per far sì che il futsal femminile possa prendere piede e notorietà anche nella nuova realtà di Corigliano-Rossano. A parte qualche positiva parentesi nel passato, la nostra è la prima realtà nata per promuovere il calcio a tinte rosa. E per farlo, insieme ai colleghi dirigenti, abbiamo pensato che bisognava portare nel nostro roster tutto il meglio che in questo momento offre il mondo del calcio a 5 femminile presente nella nostra regione. E ora non aspettiamo altro che inizi la stagione agonistica per mettere alla prova quella che, a nostro avviso, è un’ottima squadra che può ambire da subito al salto di categoria. Non sarà semplice – precisa il massimo dirigente – anche perché sarà una competizione abbastanza agguerrita, sia in campionato che in coppa, e soprattutto perché ci troveremo di fronte realtà sportive di grande rilevanza e che hanno fatto la storia del calcio a 5 in Calabria. Dunque, massimo rispetto per tutti, soprattutto per chi, ad oggi, sembra più in difficoltà rispetto a noi che, sicuramente, abbiamo nelle gambe e nella testa tantissimo entusiasmo – conclude - e voglia di metterci in gioco.