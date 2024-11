La squadra del presidente Liotti porta a casa la Coppa Calabria. Una finale combattuta fino alla fine, un lungo percorso che ha premiato il lavoro delle ragazze guidate da mister Fuscà. E si guarda già verso i prossimi impegni

Questa volta Vibo ci riesce e alza la Coppa. Un percorso insidioso, una finale, combattuta sul campo ostico dello Spezzano Albanese. Una gara a tratti dominata a tratti messa in bilico ma la squadra del presidente Liotti ne esce vittoriosa con il risultato di 5-4.

Dopo Un avvio equilibrato, quasi risicato da entrambe le compagini, a farsi avanti è lo Spezzano che mette in difficoltà le avversarie passando in vantaggio. Ma il quintetto di mister Fuscà viene subito richiamato all’ordine: Detto fatto ecco il gol del pareggio. Negli ultimi minuti di recupero della prima frazione di gioco Vibo ribalta completamente il risultato riportandosi in vantaggio

Svantaggio che scuote ulteriormente le locali aprendo il secondo tempo sulla falsa riga del primo. Ma Vibo non cede e arriva il pokerissimo. La partita sembra ormai chiusa. Ma il cambio necessario destabilizza le ospiti e come nel calcio, anche nel futsal la parola fine viene messa solo al triplice fischio.





Lo Spezzano in pochi minuti accorcia le distanze. Mister Fuscà, ripristina il quintetto iniziale controllando il vantaggio seppur minimo aspettando il triplice fischio per alzare il tanto atteso e meritato trofeo.

“Abbiamo rischiato ma era giusto far giocare tutti e dare merito a chi si è impegnato. Volevamo fortemente la Coppa e ci siamo riusciti” Queste le dichiarazione di Christian Liotti, presidente del Vibo calcio a 5 che guarda già ai prossimi impegni. La squadra, il prossimo 8 febbraio sarà infatti impegnata nelle fase nazionale in Sicilia, contro Messina.

Maria Chiara Sigillò