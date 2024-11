In A1 il Polistena scenderà in campo il prossimo 13 gennaio contro il Manfredonia. Appuntamento a sabato 8 per le squadre di A2: in programma il derby reggino fra Futura e Bovalino

Il nuovo anno del calcio a 5, si aprirà ufficialmente il prossimo 8 gennaio, quando nel campionato di A2 sarà giocata (Covid permettendo) la dodicesima giornata del torneo, mentre per la massima serie bisognerà attendere giovedì 13, con il 15esimo turno, che coincide anche con l’ultimo del girone d’andata. In questo torneo la Calabria è rappresentata dalla Cormar Polistena. I reggini sono reduci dalla sconfitta del 28 dicembre contro il Manfredonia. Uno scontro salvezza perso 4-1 che ha certamente influito all’esonero di coach Nino Rinaldi. Ai saluti anche il calcettista Angelo Creaco passato alla squadra campana del Sandro Abate.

Per il Polistena una situazione dunque abbastanza complicata, con l’ultimo posto in classifica a quota 7 punti, insieme ai laziali del Lidio di Ostia, ma anche il peggior attacco con solii 26 gol realizzati e la peggiore difesa con ben 57 reti subite. cambiare marcia nel 2022 è d'obbligo per cercare di centrare la salvezza. Il primo impegno del nuovo anno dei bianconeri li vedrà di scena in Sicilia in casa del Meta Catania.

Serie A2

Sono 4 le formazioni calabresi impegnate nel torneo di Serie A2. Il Cosenza è quella messa meglio in classifica. I lupi, infatti, dopo aver guidato a lungo il campionato, sono al momento sono secondi a meno 1 dai siciliani del Città di Melilli. Al ritorno in campo, l'8 gennaio, la squadra guidata da coach Leo Tuoto ospiterà al "PalaFerraro" della città bruzia i pugliesi del Molfetta.

Nella dodicesima giornata in programma il derby di marca reggina fra la Polisportiva Futura, alla ricerca di punti salvezza, e gli amaranto del Bovalino ,che inseguno invece i play off. A chiudere il quadro delle calabresi il Catanzaro che in zona play out riceverà la visita del Regalbuto: i giallorossi hanno bisogno della vittoria per non perdere di mira l’obiettivo della salvezza.