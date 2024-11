Prima un tempo a testa. Poi il botta e risposta nei supplementari e, infine, i rigori. La Coppa Calabria - Memorial “Stefano Gallo” di calcio a 5 si decide dal dischetto. A trionfare al termine dei penalty è il Nausicaa che strappa così il trofeo tricolore al Futsal Stefanaconi in un PalaPace di Vibo colorato a festa dalle due tifoserie

La cronaca. Meglio il Nausicaa in avvio, nonostante l’assenza pesante di bomber Bono. Al 3’ il vantaggio con una punizione vincente di Parisi. Al 17’ il raddoppio ancora con Parisi. Stefanaconi praticamente assente e ionici ancora in gol con Papaleo. Sembra un incubo ma nella ripresa cambia tutto. I vibonesi prima accorciano le distanze con la doppietta di Lo Schiavo poi agganciano il Nausicaa nel recupero spingendo il match ai supplementari. Quando arrivano altri due gol. Uno per parte. Feudale infila il 4-3 per il Nausicaa. Lo Schiavo fa 4-4. Per la alzare la coppa servono i rigori. Dal discetto decisivi l’errore di Ferraro ed il gol di Posca.