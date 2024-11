I reggini, ultimi in classifica, ospitano questa sera alle 20.30 i lucani. La formazione di coach Alvaro Martinez ha necessita di conquistare la vittoria per sperare nella rimonta ed evitare la retrocessione

Il calcio a 5 italiano ha visto nei giorni scorsi l’Italservice Pesaro trionfare nella Final Eight di Coppa Italia contro l’Olimpus Roma. Una vittoria che la formazione marchigiana ha conquistato in rimonta, battendo i romani per 2-1. Per Pesaro è dunque arrivato il sesto trofeo di fila.

Adesso per il futsal tricolore spazio al rush finale dei campionati. In serie A1 la Calabria è rappresentata dalla Cormar Polistena, ultima in classifica con 14 punti, un distacco di 6 lunghezze dalla zona play out e due gare ancora da recuperare.

I reggini nel turno numero 24 del torneo, sono pronti ad ospitare, questa sera alle 20.30, al Polivalente di Lazzaro i lucani dell’Opificio 4.0 CMB Matera, che in classifica occupano la quinta posizione con 33 punti in piena zona play off. A 7 giornate dal termine ogni match diventa decisivo, lo sanno bene i bianconeri reggini guidati da coach Alvaro Martinez, che hanno necessita di conquistare punti per tentare il miracolo sportivo e dunque la rimonta per evitare la retrocessione in A2.

Nel match d’andata, giocato al Pala Ercole di Policoro, il Polistena si impose per 3-1. I bianconeri, si augurano dunque il bis.