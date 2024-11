In A2 Élite la Polisportiva Futura sfida in trasferta la Bulldog Capurso, mentre nel terzo livello del futsal nazionale l’Ecosistem Lamezia riceve il Messina

Un sabato all'insegna del grande futsal attende le squadre calabresi impegnate nei massimi campionati nazionali di calcio a cinque. Serie A, Serie A2 Élite e Serie A2 vedranno sfide importanti per la classifica, e soprattutto per il morale delle formazioni regionali.

Serie A: la Pirossigeno Cosenza a caccia di punti

Nella massima serie, la sesta giornata vedrà la Pirossigeno Cosenza impegnata in un match che risulta già essere cruciale. I rossoblù, fanalino di coda con un solo punto in classifica insieme a Benevento e Italservice Pesaro, ospiteranno al PalaCosentia i pugliesi del Manfredonia che, con 5 punti in classifica, occupano una posizione poco sopra la zona play-out. Fischio d'inizio previsto per le 20:45. Per i lupi del futsal sarà fondamentale conquistare una vittoria, non solo per abbandonare l’ultima posizione ma anche per rilanciare una stagione finora in salita.

Serie A2 Élite: la Polisportiva Futura sfida la Bulldog Capurso

In Serie A2 Élite, la Polisportiva Futura sarà impegnata in trasferta contro la Bulldog Capurso, seconda forza del girone B. Con una vittoria, i reggini raggiungerebbero i pugliesi a quota 12 punti, accorciando così la distanza dalle zone alte della classifica.

Serie A2: derby calabrese ad Acri

Scendendo di categoria, in Serie A2 si prospetta un pomeriggio ricco di emozioni. Nel girone D si gioca la sesta giornata.

Alle 16:00, il Palasport di Acri sarà il teatro del derby tutto calabrese tra il Città di Acri e il Soverato Futsal. I cosentini, galvanizzati dal successo esterno per 4-2 contro il Canosa, proveranno a conquistare la prima vittoria casalinga della stagione. Il Soverato, forte della vittoria interna per 7-4 contro il Futsal Bitonto, in classifica occupa la seconda posizione con 10 punti, 3 in meno rispetto alla capolista Canicattì. L’Acri, invece, in graduatoria ha 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio.

Nel frattempo, l’Ecosistem Lamezia ospiterà al PalaSparti, alle 16.30, il Messina Futsal. La squadra di mister Lombardo vuole tornare immediatamente alla vittoria, mettendo da parte la delusione per l’ultima sconfitta in casa della GEAR Piazza Armerina e riprendendo la corsa in campionato con determinazione. Il confronto con il Messina Futsal riaccende una rivalità sportiva che, negli anni, ha regalato sempre partite emozionanti e combattute.