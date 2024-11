Nel massimo campionato nazionale i lupi saranno impegnati in casa della Feldi Eboli. Sfida interna per i reggini contro i biancocelesti. In A2 la capolista Soverato rivece il Castellana. Match in trasferta per Ecosistem Lamezia e Acri

Si preannuncia un fine settimana intenso e ricco di emozioni per le squadre calabresi impegnate nei massimi campionati nazionali di calcio a 5.

Serie A: Pirossigeno Cosenza in cerca di riscatto

La Pirossigeno Cosenza scenderà in campo nell’anticipo del settimo turno di Serie A, venerdì sera alle 20.30, contro la Feldi Eboli. Un compito arduo per i lupi del futsal, attualmente ultimi in classifica insieme a Benevento e Pesaro. La sfida contro la seconda forza del campionato, distante solo due punti dalla capolista Genzano, rappresenta un appuntamento duro da affrontare, me nello stesso tempo un’occasione importante per ritrovare fiducia e punti in un avvio di stagione complicato.

Serie A2 Élite: Polisportiva Futura alla prova Lazio

In Serie A2 Élite, l’ottava giornata vedrà la Polisportiva Futura impegnata venerdì alle ore 19:30. I reggini, reduci da una pesante sconfitta per 7-0 sul campo della Bulldog Capurso, cercheranno il riscatto ospitando la Lazio. Il match sarà l’occasione per rimettere in carreggiata il percorso della squadra calabrese, chiamata a una reazione di orgoglio davanti ai propri tifosi.

Serie A2 (girone D): sabato pomeriggio di fuoco

Scendendo in Serie A2, girone D, il sabato sarà il giorno clou per le squadre calabresi. I rossoneri del Città di Acri saranno di scena alle ore 16 in Puglia contro i baresi del Sammichele, con l’obiettivo di dimenticare la sconfitta subita nel derby contro il Soverato. La trasferta si preannuncia complicata per la squadra di coach Basile, ma fondamentale per i cosentini in ottica salvezza.

Sempre alle 16, l’Ecosistem Lamezia affronterà il Futsal Mazara in Sicilia. Reduci da una strepitosa vittoria per 13-3 contro il Messina Futsal, i lametini approdano alla sfida con grande entusiasmo. Mister Andrea Lombardo potrà contare anche sul nuovo innesto Gianfranco Pestich, pronto a dare il suo contributo in una gara che si prospetta insidiosa, ma non impossibile.

Sfida casalinga alle 16:30 per il Soverato Futsal, primo in classifica insieme al Canicattì. La squadra guidata da mister Marullo affronterà il Castellana, formazione pugliese relegata nei bassifondi della classifica. Per il Soverato, l’obiettivo è chiaro: mantenere il primato e confermarsi tra le favorite del girone.