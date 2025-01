La formazione reggina sarà impegnata in Umbria, in casa dei rossoverdi, per la tredicesima giornata. Scendendo di categoria, oltre alla sfida tutta calabrese del girone D di A2, il Soverato ospiterà il Canosa

La Polisportiva Futura si appresta a disputare la tredicesima giornata del campionato di Serie A2 Élite di Futsal, che torna in campo dopo la pausa invernale. In verità, per i reggini sarà la seconda uscita del 2025, dopo il recupero del 12esimo turno pareggiato per 4-4 contro l’Itria lo scorso 5 gennaio. Un punto che permette alla Futura di staccare la Lazio e prendersi la quinta posizione del girone B, l’ultima della griglia play off.

Sabato 11 gennaio per la squadra di coach Martino arriva la trasferta contro la Ternana, penultima della classe. Un’occasione dunque per conquistare punti per restare nei piani alti della graduatoria.

Scendendo di categoria, nel girone D del torneo di A2, le tre formazioni calabresi saranno impegnate nell’undicesima giornata, la prima del nuovo anno. Il Soverato Futsal, terzo in classifica, ospiterà il Canosa, penultimo della classe. Per i catanzaresi un match da non steccare per continuare a navigare nelle zone altissime della classifica e non perdere terreno dalla vetta, occupata dal Bitonto, che dista solo due lunghezze.

Sabato andrà in scena anche il derby calabrese fra Ecosistem Lamezia e Città di Acri, un match importante in chiave salvezza. I lametini sono quartultimi con 11 punti ma la classifica e comunque corta, basti pensare che l’ultimo posto della zona play off è occupato da Piazza Armerina a quota 14 punti.

Il Città di Acri, invece, è il fanalino di coda del campionato e non può dunque permettersi più passi falsi. I rossoneri sono chiamati a muovere la classifica che attualmente li vede fermi a quota 7, a –1 dal penultimo posto del Canosa e a – 3 dalla salvezza diretta del Messina.